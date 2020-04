Un nouveau bug dans l’application Messages fait planter iPhone et iPad

Les applications mobiles sont sujettes aux bugs, comme n'importe quel logiciel. Certains sont bénins, d'autres peuvent compromettre tout un appareil, d'autres encore les font totalement planter. C'est le cas aujourd'hui dans l'application Messages d'Apple.

L’application Apple Messages est censée n’être qu’une application qui permet d’envoyer et recevoir des messages. Cela étant dit, au fil des années, de nombreux bugs ont été découverts. Parmi ceux-ci, certains fort fâcheux qui vont jusqu’à faire planter complètement l’application voire l’appareil dans son ensemble. Et il suffit pour cela de recevoir un message plus ou moins étrange. Nouvel exemple aujourd’hui.

Un nouveau bug dans l’application Messages

L’on pourrait penser que ce bug aurait été corrigé par la firme de Cupertino depuis des années mais nous sommes aujourd’hui en 2020 et il faut bien se rendre à l’évidence, le problème existe toujours. Selon un post ouvert sur Reddit, envoyer une chaîne de caractères contenant l’emoji du drapeau italien avec des caractères en sindhi – une langue indo-aryenne parlée dans la région du Sind, en Asie du Sud, au Pakistan – peut faire planter complètement l’iPhone ou l’iPad qui le reçoit.

Pire encore, il semblerait que ce bug ne soit pas isolé à l’application Messages. Il affecterait en vérité toutes les applications qui peuvent recevoir des messages. Cela comprend notamment l’application Mail – qui a actuellement un certain nombre de problèmes de sécurité à régler – et d’autres applications de messagerie. Pour l’heure, il n’y a aucun moyen d’empêcher ces caractères de faire planter un appareil iOS. Dans certains cas, il faut même restaurer l’appareil en mode DFU pour qu’il soit de nouveau opérationnel. La bonne nouvelle, cependant, est que, selon MacRumors, la deuxième version bêta d’iOS 13.4.5 semble avoir corrigé le problème. Nul ne sait par contre quand cette version sera disponible au grand public. À suivre !