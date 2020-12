Les boîtiers TV permettent de profiter d'un certain nombre de services et applications directement sur son téléviseur. Il en existe aujourd'hui des dizaines de modèles, dont l'Apple TV.

Apple propose nombre de produits très différents dans son catalogue. Et il n’y a pas que l’iPhone, l’iPad ou les Mac. La marque à la pomme est présente depuis quelques années à votre poignet avec son Apple Watch ou dans vos oreilles avec ses AirPods. Et depuis un certain temps, dans votre salon avec son boîtier Apple TV. Celui-ci pourrait bientôt être mis à jour.

Un nouveau boîtier Apple TV pour 2021 ?

La dernière fois que la firme de Cupertino a mis à jour son boîtier Apple TV, c’était en 2017. Avec un modèle qui prenait enfin en charge les contenus 4K. La marque à la pomme n’a pas mis son boîtier à jour depuis lors, mais cela pourrait changer en 2021, si l’on en croit un rapport de Bloomberg qui affirme qu’un tout nouveau modèle d’Apple TV pourrait être lancé dans le courant de l’année prochaine.

Selon le rapport, Mark Gurman, de Bloomberg, révèle que ce nouvel Apple TV disposerait d’une nouvelle télécommande, d’un nouveau processeur et que l’accent serait mis sur le jeu vidéo. Avec le dernier boîtier Apple TV en date, Apple avait déjà mis en avant les possibilités en termes de jeu vidéo. Depuis lors, la firme de Cupertino a lancé son service Apple Arcade. Il ne serait donc pas surprenant de voir le géant américain promouvoir ainsi son service et cet aspect du boîtier.

C’est ce que semble croire Bloomberg

Cela étant dit, malgré ces changements, Mark Gurman reste assez sceptique quant aux intentions d’Apple. Le journaliste suggère que cela pourrait effectivement venir régler certains soucis actuels de l’Apple TV mais il ne s’agirait pas là d’une solution sur le long terme. Apple devrait encore travailler à réduire le tarif de boîtier s’il entend rester compétitif sur ce segment.

Il est encore trop tôt pour savoir quelle puce ce nouvel Apple TV pourrait embarquer. À l’heure actuelle, l’iPhone 12 dispose de la toute récente puce A14. Il y a donc une chance que ce nouveau boîtier utilise lui aussi la puce A14 ou une variante de cette puce. Dans tous les cas, il faudra attendre 2021 pour savoir de quoi il retourne. Si tant est que la firme de Cupertino ait bien un nouveau modèle dans ses cartons. D’ici là, ce n’est qu’une rumeur comme les autres.