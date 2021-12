Un NFT vendu accidentellement 3 000 $ au lieu de 300 000 $

Un NFT a été vendu 3 000 $ au lieu de 300 000 $. Une faute de frappe, une petite inattention et...

Il y a actuellement énormément de hype, et une certaine dose de folie, autour des NFT. L’idée que l’on puisse techniquement “posséder” un contenu numérique est peut-être une notion totalement nouvelle pour de nombreuses personnes, et de fait, ces derniers temps, nous avons pu voir certains de ces NFT atteindre des valeurs absolument folles pour ce qui n’est, finalement, rien d’autre qu’un simple dessin numérique. Les faits divers autour de ces nouveaux actifs numériques se multiplient.

Ceci étant dit, il semblerait que quelqu’un qui possédait un NFT du Bored Ape Yacht Club ait perdu une grosse somme d’argent. En effet, selon un rapport de CNET, le propriétaire du NFT en question, Max, l’avait mis en vente pour 0,75 ETH. Il semblerait que l’intention première fut de le vendre non pas 0,75 mais 75 ETH. Une erreur de saisie et voilà, le NFT se retrouve mis en vente à un centième de ce qu’il est censé valoir.

Malheureusement pour Max, le NFT a été vendu presque instantanément, soit à environ 3 000 $ au lieu des 300 000 $ que son propriétaire espérait en obtenir. Il semblerait par ailleurs que la personne qui l’a acheté soit en vérité un bot conçu justement pour fouiller les marketplaces à la recherche de NFT sous-évalués, les acheter et les revendre avec une jolie marge.

Le bot a même dépensé quelques 30 000 $ supplémentaires pour aider à accélérer la transaction. Autrement dit, le NFT aura coûté pas moins de 37 000 $, ce qui est déjà une belle somme, mais le fait qu’il puisse être revendu 300 000 $ signifie que le profit devrait être maximal pour le gérant de ce bot.

Interrogé par CNET, Max déclarait : “Comment est-ce arrivé ? Un moment d’inattention, je suppose. Je vois tous les jours énormément d’items et je n’ai pas vraiment attention. J’ai constaté mon erreur instantanément au moment où mon doigt a cliqué sur la souris mais un bot a envoyé une transaction avec plus de 8 ETH [34 000 $] de frais de gaz alors l’item a été instantanément vendu avant que je puisse cliquer sur annuler, et voilà, 250 000 $ venaient de disparaître.”