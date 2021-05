Un mode jeu dans les Google Pixel grâce à Android 12 ?

Les smartphones actuels sont des machines extrêmement capables, permettant d'accomplir des tâches très diverses. Notamment, pour certains, de jouer dans des conditions de très hautes performances.

Ces dernières années, nous avons pu constater un intérêt toujours plus important pour les smartphones pensés et conçus pour le jeu vidéo. La plupart du temps, le matériel intégré dans ces téléphones n’est pas très différent de celui que l’on trouve dans des flagships conventiels mais les principales différences sont au niveau logiciel, ce dernier offrant diverses optimisations et fonctionnalités permettant d’améliorer l’expérience en jeu.

Des fonctionnalités pour le jeu vidéo découverte dans la bêta d’Android 12

Aujourd’hui, il semblerait que les smartphones Google Pixel puissent avoir droit à un tel traitement. Bien que l’on puisse douter du fait que Google fabrique un Pixel totalement orienté gaming, les équipes d’Android Police ont découvert l’existence dans la bêta d’Android 12 d’un “mode jeu”. Difficile de savoir précisément ce qu’est supposé faire ce mode mais l’activer offrira aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires, comme la prise rapide de captures d’écran, l’enregistrement de l’écran, l’ajout d’un compteur de FPS et le mode DND.

Seront-elles réservées aux smartphones Google Pixel ?

Il y a aussi des options pour une “optimisation des jeux” – un menu grisé, pour le moment – ainsi que la possibilité de diffuser directement votre session de jeu sur YouTube Live. Ces fonctionnalités sont similaires à ce que l’on peut déjà retrouver sur d’autres smartphones gaming, rien de très nouveau donc, mais cela pourrait être pratique et utile sur des smartphones pas nécessairement orientés vers le jeu vidéo.

Difficile de savoir si ces nouveautés seront accessibles dans la mise à jour Android 12 pour tous les appareils ou si elles resteront exclusives aux appareils de la gamme Pixel. Google a l’habitude de procéder ainsi, ce ne serait pas une grosse surprise. Il faudra en tous les cas attendre la sortie officielle de cette version majeure pour avoir la réponse.