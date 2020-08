Un malware voleur d’argent découvert dans des smartphones Android d’entrée de gamme

Le marché du smartphone est aujourd'hui très diversifié. Il y en a pour toutes les bourses, des plus pleines ou moins pleines. Mais attention, l'entrée de gamme peut révéler de mauvaises surprises.

Il existe aujourd’hui de très nombreuses personnes qui ne sont pas prêtes à débourser plusieurs centaines d’euros, voire un millier d’euros pour un smartphone. C’est pour cette raison que certains constructeurs proposent des appareils Android d’entrée de gamme très, très abordable. Et ceux-ci s’écoulent à des millions d’exemplaires. Il faut alors se contenter de performances très modestes, évidemment, mais il peut malheureusement y avoir de mauvaises surprises.

Un malware voleur d’argent préinstallé

Avec certains appareils si peu onéreux, il peut arriver que la question de la sécurité soit elle aussi comprise dans la liste des compromis à faire par le client. Et les conséquences peuvent être très fâcheuses. En effet, selon un nouveau rapport de BuzzFeed News, il semblerait que certains smartphones Android chinois vendus dans des régions comme l’Afrique soient vendus avec des malwares. Imaginez un peu, vous achetez un tel téléphone et un malware est déjà préinstallé. Pire encore, celui-ci vous vole de l’argent.

Si l’on en croit un client interrogé par BuzzFeed, après avoir acheté un tel téléphone, l’homme a commencé à voir apparaître de très nombreuses popups de publicité. Des publicités qui interrompaient ses appels téléphoniques et ses chats. Et l’homme a même constaté que sa data prépayée était utilisée et qu’il recevait des messages l’informant d’un abonnement payant auquel il n’avait évidemment jamais souscrit de sa propre initiative.

sur des smartphones Android d’entrée de gamme

Une enquête approfondie menée par Secure-D a permis de découvrir que le malware responsable de tout ceci était en vérité préinstallé sur le smartphone. Autrement dit, l’utilisateur n’était nullement en faute dans la mesure où l’appareil avait livré compromis. Difficile de savoir si ceci a été fait intentionnellement ou si les ordinateurs du fabricant étaient déjà infectés par ce malware. Auquel cas, celui-ci aurait pu être transmis sans que le fabricant n’en ait conscience.

La prochaine fois que vous envisagerez d’acheter un smartphone d’entrée de gamme, faites attention. Souvenez-vous que même si vous n’avez encore rien fait, rien installé, le mal peut déjà être installé.