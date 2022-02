Un MacBook Pro d’entrée de gamme attendu cette année, mais sans écran ProMotion

Un MacBook Pro plus abordable avec puce M2 bientôt officialisé ? Une machine qui ferait l'impasse sur l'écran ProMotion.

Lorsque Apple a lancé ses toutes premières puces maison, Apple Silicon M1, l’une des machines à y avoir droit fut le MacBook Pro 13 pouces. Quelque temps après, la firme de Cupertino mettait à jour sa gamme MacBook Pro avec de nouvelles options en 14 et 16 pouces, ainsi que des puces M1 Pro et M1 Max. À ce moment-là, l’on ne savait pas vraiment ce qui allait arriver au modèle 13 pouces. Et pourquoi pas un nouveau modèle plus abordable ?

Un MacBook Pro plus abordable avec puce M2 bientôt officialisé ?

Aujourd’hui, selon un rapport de Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, on apprend que la marque à la pomme travaillerait sur un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme, une machine qui pourrait être propulsée par la très attendue puce M2. Difficile de savoir quelle taille d’écran cet appareil proposera, mais apparemment, pour le proposer à un tarif “abordable”, la firme de Cupertino utiliserait une dalle LCD.

Une machine qui ferait l’impasse sur l’écran ProMotion

Autrement dit, dans cette variante, point d’écran mini LED comme Apple a pu en introduire dans les modèles 14 et 16 pouces. Cela pourrait aussi signifier que cette machine devra faire son l’écran ProMotion avec son taux de rafraîchissement dynamique à 120 Hz. Difficile par ailleurs de savoir à quel point cette machine sera plus abordable, mais si son tarif doit être similaire à celui du modèle 13 pouces mis à jour en 2020, alors ce devrait être une alternative plus abordable aux modèles 14 et 16 pouces tout récents.

Mark Gurman ne précise cependant pas quand cette variante sera officialisée par Apple, mais dans la mesure où cela fait aujourd’hui plus d’un an, peut-être en saura-t-on davantage durant l’événement presse de printemps, un événement qui pourrait avoir lieu le 8 mars, ou alentour. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour en savoir davantage. Si vous cherchez un MacBook Pro plus abordable, ce pourrait être votre chance.