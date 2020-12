Un MacBook Pro avec écran mini LED pour 2021 ?

Les ordinateurs portables ont énormément évolué ces dernières années. Et ce dans tous les compartiments. Leurs écrans aussi se sont nettement améliorés. Place aujourd'hui au mini LED ?

Une grande majorité des ordinateurs portables actuels utilisent encore le LCD pour leurs écrans. Et il y a une raison simple à cela, le coût. En effet, les panneaux OLED coûtent bien plus cher à produire dans les dimensions d’un ordinateur portable que dans celles d’un smartphone. Et cela reste vrai aujourd’hui pour n’importe quel constructeur. Y compris pour Apple qui a fait le choix de ne proposer de l’OLED que dans la Touch Bar de son MacBook. Mais il pourrait y avoir une alternative très intéressante.

Bientôt un MacBook Pro avec écran mini LED ?

En effet, la situation pourrait évoluer dans le courant de l’année prochaine si l’on en croit le journal DigiTimes. Ce dernier affirme que Apple pourrait lancer un MacBook Pro doté d’un écran mini LED dès le premier semestre 2021. Voilà qui serait un ajout très intéressant à la gamme de portables d’Apple et qui viendrait rendre ces machines plus intéressantes encore. À noter, malgré le nom de la technologie, les écrans mini LED ne sont pas des écrans LED mais plutôt un hybride entre le LCD et le LED.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Les écrans LCD viennent rétroéclairer les pixels pour illuminer l’écran dans son ensemble tandis que les écrans LED utilisent des lumières individuelles pour illuminer chaque pixel. Cela permet d’obtenir des couleurs plus riches et des noirs plus profonds. Les écrans mini LED reprennent ce concept et l’appliquent à la technologie LCD.

Cela étant dit, une récente rumeur laissait entendre qu’Apple pourrait introduire un tout nouveau design de MacBook dans le courant de cette même année 2021. Difficile de savoir si l’utilisation d’un écran mini LED fait partie de ce nouveau design ou si ce sera réalisé à part. Il faut aussi garder à l’esprit qu’Apple devrait continuer à proposer des machines basées sur les processeurs Intel aux côtés de celles dotées de la très impressionnante puce maison Apple Silicon M1. Tout du moins jusqu’en 2022. Cet éventuel MacBook Pro mini LED existera-t-il en version Intel ou en version Apple Silicon ? Ou peut-être les deux, qui sait ?