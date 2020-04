Un MacBook avec puce ARM 12 cœurs pour 2021 ?

Apple travaille, semble-t-il, en interne à intégrer des puces ARM dans ses MacBook. Les premiers modèles de ce genre pourraient même arriver bientôt. C'est en tout cas ce suggèrent plusieurs rumeurs. Mais à quoi faut-il s'attendre ? Et dans quel délai ?

Les ordinateurs portables propulsés par des processeurs ARM en sont pas nouveaux mais si vous suivez les rumeurs sur le sujet, vous avez probablement déjà lu que Apple serait à pied d’œuvre pour lancer des MacBook intégrant justement des puces ARM. Et aujourd’hui, un rapport de Bloomberg vient réitérer ces déclarations. Les ordinateurs de la marque à la pomme devraient arriver très bientôt.

Un premier MacBook sous ARM en 2021 ?

Selon le rapport en question, la firme de Cupertino commercialiser un ordinateur de ce genre en 2021. La machine intègrerait même une puce 12 cœurs gravée en 5 nm. Dans le détail, 8 cœurs seront dédiés à la performance tandis que les 4 autres permettront de préserver l’autonomie, pour les tâches les moins demandeuses. Pour remettre les choses en perspective, le MacBook de base de Apple ne dispose que deux cœurs. Leur nombre augmente à mesure que l’on grimpe en gamme dans la configuration.

La puce offrirait 12 cœurs mais le modèle resterait d’entrée de gamme

Cela étant dit, avoir davantage de cœurs n’est pas synonyme de meilleures performances globales pour une puce. Il y a bien d’autres facteurs à prendre en considération. Le rapport affirme par ailleurs aussi que Apple tente de synchroniser l’architecture de ses puces ARM avec celle des puces Intel et les ingénieurs travaillent aussi à s’assurer que les applications conçues pour la plate-forme Intel fonctionnent aussi sur les machines sous ARM. Quant à celles et ceux qui espéraient un MacBook ARM haut de gamme pour 2021, il faudra très certainement patienter encore. Le rapport de Bloomberg affirme que Apple n’a prévu pour l’année prochaine qu’un seul modèle, d’entrée de gamme. Les puces ARM haut de gamme, qui pourraient rivaliser avec les MacBook Pro Intel et autres iMac haut de gamme arriveront bien plus tard.