Un MacBook Air plus abordable encore pourrait arriver en 2022

Apple dispose d'un catalogue produit plutôt fourni. Ces dernières années, la marque à la pomme a pris la décision d'intégrer des modèles plus abordables. Une tendance qui devrait se poursuivre, notamment sur la gamme MacBook Air.

Quand on évoque la marque Apple, ce n’est rarement pas le côté abordable de ses produits qui revient. En effet, la firme de Cupertino est plutôt connue pour son positionnement tarifaire assez élevé. Encore que, ces dernières années, la marque à la pomme ait quelque peu fait évoluer la situation en proposant des appareils nettement plus abordables. Cela se vérifie sur différentes gammes d’appareils, notamment le MacBook Air.

Un MacBook Air plus abordable encore en 2022 ?

Les produits Apple ne sont, la plupart du temps, pas donnés, c’est un fait, mais de temps à autre, le géant américain lance des modèles qui offrent un excellent rapport qualité/prix. Le MacBook Air en est un très bon exemple. S’il est peut-être plus onéreux que nombre d’ordinateurs portables sous Windows, son rapport prix/performances est très, très difficile à battre.

C’est ce que croit savoir l’analyste Ming-Chi Kuo

Et plus encore quand on prend en considération l’introduction récente de la puce M1 qui se révèle être incroyablement performante. Ce qui lui permet de faire jeu égal avec certains modèles Pro. Cela étant dit, si les 1 000 et quelque euros réclamés sont déjà trop pour vous, vous pourriez vouloir attendre jusqu’à 2022. En effet, l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo affirme que dans le courant de cette année 2022, Apple pourrait lancer une version plus abordable de son MacBook Air.

Et pour couronner le tout, ce modèle pourrait être équipé d’un écran mini LED, un changement appréciable par rapport aux LCD que la firme de Cupertino utilise depuis toutes ces années. Difficile de savoir à quel tarif une telle machine pourrait être proposée mais pour l’heure, le MacBook Air de base est proposé à 1 129 €. Un tarif plus bas encore serait appréciable et permettrait évidemment d’augmenter encore l’adoption des ordinateurs Mac dans le monde. Sans parler de l’attrait de cette nouvelle puce Apple Silicon très prometteuse.