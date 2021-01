Un Mac Pro Apple Silicon plus compact serait en préparation

Maintenant qu'Apple a lancé sa première machine dotée d'une puce Apple Silicon, on s'attend à ce que tous les ordinateurs Apple en profitent. Un tel Mac Pro serait en préparation.

Lorsqu’Apple a officialisé son intention de se séparer d’Intel pour ses processeurs, on se doutait que la tâche prendrait un certain temps. Il a d’abord fallu concevoir une première puce, en l’occurrence la puce Apple Silicon M1, et l’intégrer dans une première machine. Des MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini, plus précisément, mais dans des configurations d’entrée de gamme. Il reste encore beaucoup de travail. Avec en point d’orgue le Mac Pro ?

Un Mac Pro avec puce M1 dans un châssis plus compact ?

Apple semble avoir prévu la fin de sa séparation avec Intel pour l’année prochain. Nous avons déjà vu une première puce, M1, intégrée dans des MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini, mais uniquement dans des configurations que l’on pourrait qualifier d’entrée de gamme. Quid des configurations plus musclées ? Quid du Mac Pro ? Il semblerait que pour cette dernière, Apple pourrait opter pour une approche légèrement différente.

C’est ce que croit savoir Bloomberg

Si l’on en croit un rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino travaillerait sur deux Mac Pro. L’un d’entre eux conserverait le même design que le modèle actuel et utiliserait encore un processeur Intel. L’autre, par contre, serait plus intéressant. Celui-ci offrirait un boîtier bien plus compact, qui ne serait pas sans rappeler le Power Mac G4 Cube.

Ce modèle serait équipé d’une puce M1. Et quand on y pense, c’est assez logique. Étant donné que la puce M1 est un SoC, il y a moins besoins de composants “externes” dans la mesure où ceux-ci sont déjà intégrés sur la puce. Cela permettrait à Apple de libérer davantage d’espace pour proposer un design plus compact.

Cela étant dit, il sera très intéressant de voir comment se comporte cette machine par rapport au Mac Pro propulsé par une puce Intel. Jusqu’à présent, les benchmarks et autres tests de la puce M1 montrent une solution très impressionnante, surpassant de beaucoup ce que propose Intel. Mais le résultat sera-t-il suffisamment “Pro” ? À voir !