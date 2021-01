Un Linux Ubuntu installé sur un Apple Mac Mini M1

Maintenant qu’Apple a lancé des machines dotées d’une puce Apple Silicon, en l’occurrence la puce M1, le champ des possibles s’élargit grandement. En effet, cette puce est basée sur une architecture ARM, ce qui permet davantage de choses, comme installer des applications iOS. On peut aussi envisager d’y installer Linux, voire Windows.

Si vous n’êtes pas fan du système d’exploitation d’Apple macOS mais que vous aimez les récentes machines dotées d’une puce M1, alors peut-être voudriez-vous y installer un autre système d’exploitation. Un autre OS qui ne soit pas Windows ? Si c’est le cas, sachez que l’équipe de Corellium est parvenue à installer Linux sur un Mac mini M1.

Si l’on en croit le directeur de la technologie chez Corellium, Chris Wade, la version installée est la version complète d’Ubuntu desktop, laquelle a été chargée depuis un disque USB. Bien que Chris Wade ne rentre pas dans les détails, il affirme que la version installée est “pleinement utilisable” sur les ordinateurs Apple Silicon.

On notera par ailleurs que ceci a été rendu possible dans la mesure où la version d’Ubuntu est celle conçue por les Raspberry Pi, des machines utilisant des puces ARM. Et comme la puce M1 est elle-même basée sur une architecture ARM, il est assez logique d’y retrouver une compatibilité bas niveau. Cela étant dit, il semblerait qu’il faille composer avec un certain nombre de limitations.

Par exemple, l’accélération GPU a dû être désactivée. Autrement dit, les performances graphiques de l’ensemble sont sensiblement amoindries. Reste qu’il s’agit là tout de même d’une très jolie prouesse. Si vous êtes intéressé(e), sachez que Corellium a annoncé qu’un tutoriel sera mis à disposition sur son compte Github ce vendredi.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021