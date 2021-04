Un leak laisse entrevoir le design (classique) du Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE se laisse déjà apercevoir. Un leak permet en effet de se faire une première idée de son design. Il semblerait que le fabricant sud-coréen soit resté conventionnel.

Si vous suivez l’actualité autour des fabricants de smartphones, vous n’êtes peut-être pas sans savoir que Samsung travaille depuis quelque temps sur le successeur du Galaxy S20 FE. Aujourd’hui, un leak nous offre un premier aperçu, semble-t-il, de cet appareil, que l’on nommera sans prendre trop de risques, Samsung Galaxy S21 FE.

Un premier aperçu du Samsung Galaxy S21 FE ?

Samsung travaille donc depuis quelque temps sur le successeur du Galaxy S20 FE. Ce qui est tout à fait logique étant donné le succès commercial que fut ce smartphone. Rapidement, des détails ont commencé à fuiter ici et là. Aujourd’hui, le leakster bien connu OnLeaks partage ce qui, selon lui, seraient des rendus de ce Galaxy S21 FE. Et il n’y a là finalement pas grande surprise. Ce nouveau smartphone ressemblerait ainsi beaucoup au Galaxy S21 classique, avec sa coque en plastique façon verre, mais le design général serait plus “traditionnel”, avec la protubérance du module photo/vidéo intégrée dans le châssis.

OnLeaks dévoile des rendus 3D, pour un design assez conventionnel

Comme le Galaxy S20 FE, le S21 FE disposerait d’un écran de 6,4 pouces – même si le S20 FE offre une diagonale de 6,5 pouces), de trois capteurs à l’arrière et d’un poinçon pour la caméra frontale. Le leak d’aujourd’hui ne donne aucune indication supplémentaire quant aux spécifications techniques de l’appareil mais le modèle précédent s’était déjà offert le luxe d’inclure ce qui se faisait de mieux alors en termes de processeur et avec un écran 120 Hz. Il ne serait donc pas surprenant de retrouver une puce Qualcomm Snapdragon 888 et d’autres fonctionnalités dans ce S21 FE, même si certaines concessions seront effectivement faites ailleurs pour contenir la facture.

Il faudra en tous les cas être patient avant de pouvoir découvrir ce Samsung S21 FE. Samsung n’avait pas dévoilé le S20 FE avant septembre l’année dernière. Le géant sud-coréen ne devrait pas précipiter le lancement de ce modèle, a fortiori avec le lancement à venir du S21. Si vous pouvez vous permettre d’attendre, vous pourriez donc profiter de l’expérience du haut de gamme de Samsung sans trop puiser dans votre compte en banque.