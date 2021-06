Un jeune développeur recrée iOS 4 dans une application

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone a énormément évolué depuis le lancement du tout premier iPhone en juin 2007. Tant au niveau matériel que logiciel, les avancées ont été impressionnantes. Et quand on regarde en arrière, on se ferait presque peur en (re)découvrant ce qui existait à l’époque. Si vous voulez (re)découvrir iOS 4, voici OldOS.

Un jeune développeur passionné recrée iOS 4 dans une application

Lorsque l’iPhone premier du nom fut commercialisé, ce fut une révolution. Mais quand on regarde son interface utilisateur, il faut admettre que l’ensemble parait bien démodé par rapport aux standards actuels. Cela étant dit, certains, aujourd’hui, sont peut-être encore fans de ce design skeuomorphique.

OldOS va vous donner un sérieux coup de vieux

Parmi ces fans, on retrouve le jeune développeur Zane Kleinberg. L’homme a décidé de se lancer dans un projet assez fou : recréer iOS 4 dans une application autonome, baptisée OldOS. Quant à savoir pourquoi il a choisi iOS 4 et non une version plus ancienne ou plus récente d’iOS, Zane Kleinberg expliquait à Cult of Mac que c’est simplement parce que iOS 4 fut sa première expérience avec les “technologies mobiles modernes”. Cette version lui tient donc particulièrement à cœur.

Selon les déclarations de Zane Kleinberg : “Ma première expérience avec les technologies mobiles modernes fut iOS 4. Il est difficile de décrire à quel point ce logiciel a une place particulière dans mon cœur. C’est ce qui m’a donné cette passion pour le développement d’applications et la technologie. Je pense que nous nous raccrochons tous à un très petit nombre de souvenirs d’enfance et la plupart des miens sont en lien avec ce système d’exploitation.”

Cela étant dit, Zane Kleinberg est certain que son application ne sera pas approuvée par Apple. Il n’y a donc que peu de chances de la voir arriver sur l’App Store mais celles et ceux qui sont intéressés peuvent la tester via TestFlight.