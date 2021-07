Un jeu Super Mario 64 scellé adjugé 1,56 million de dollars

Une copie sous blister de Super Mario 64 a été adjugée ce week-end pour la très jolie somme de 1,56 million de dollars. Un record.

Les jeux vidéo génèrent énormément d’argent. De par les jeux vendus, et les nombreux contenus in game et autres produits dérivés, évidemment, mais il y a aussi toute l’économie parallèle, notamment des collectionneurs. Aujourd’hui, l’une des licences les plus célèbres au monde est à l’honneur, Super Mario, avec une vente aux enchères record.

Une copie de Super Mario 64 adjugée 1,5 million de dollars

Mario est très certainement l’un des personnages et l’une des licences les plus emblématiques de toute l’industrie du jeu vidéo. C’est pour cette raison qu’il n’est pas vraiment surprenant d’apprendre qu’une copie sous blister de Super Mario 64 a été adjugée ce week-end pour la très jolie somme un peu plus de 1,5 million de dollars durant une vente organisée par Heritage Auctions.

Le jeu le plus cher de l’histoire, à ce jour

Pour être très précis, le jeu a été adjugé 1,56 million de dollars, et ce qui est intéressant, c’est que, quelques jours plus tôt, une copie sous blister de la version NES de The Legend of Zelda a atteint la jolie somme 870 000 $, ce qui était déjà une très belle somme.

La vente de ce Super Mario 64 en fait le jeu le plus cher de toute l’histoire, et probablement d’ailleurs le seul à avoir jamais dépassé la marque symbolique du million de dollars. Comme The Verge le précise, ces 12 derniers mois, divers jeux vidéo rétro ont été adjugés à des prix très élevés. En avril dernier, c’est une copie de Super Mario Bros. qui s’envolait pour 660 000 $.

Et avec les années qui passent, il sera intéressant de voir si l’attrait des collectionneurs est toujours présent dans les décennies à venir, dans la mesure où les jeux sont de plus en plus nombreux à être vendus en numérique. Si vous espérez un jour pouvoir tirer une grosse somme d’un jeu, mieux vaudrait acheter des copies physiques maintenant et en prendre le plus grand soin.