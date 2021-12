Un jeu NFT Bored Ape Yacht Club attendu pour 2022

Un jeu NFT Bored Ape Yacht Club va voir le jour en 2022. Pour l'heure, nous ne savons pratiquement rien de ce projet.

Vous avez probablement déjà vu passer ces petits singes tous plus cools les uns que les autres. Les NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) sont actuellement très populaires, leurs ventes atteignent des sommes assez folles. Logique donc que l’on cherche donc à capitaliser dessus. Ainsi, Bored Ape Yacht Club a annoncé tout récemment un projet de développement d’un jeu NFT à l’effigie de ses singes. Celui-ci devrait voir le jour en 2022.

Les NFT continuent de se démocratiser. Ils s’invitent actuellement dans les jeux vidéo, notamment sous l’impulsion de l’éditeur Ubisoft. De nombreux acteurs de l’industrie des cryptos et BAYC, donc, y voient eux aussi d’énormes opportunités. Yuga Labs, à l’origine de cette initiative, compte bien lancer un jeu NFT dans le courant de l’année 2022.

Ces singes, au nombre de 10 000 au total, sont tous plus originaux les uns que les autres, avec leurs accessoires et leurs styles différents. Ils se revendent aujourd’hui à prix d’or – certains ont atteint l’équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars -, forts d’une énorme popularité. De nombreuses célébrités sont même fières d’en posséder.

Pour Yuga Labs, cette énorme notoriété est plus que suffisante pour se lancer dans un jeu vidéo, basé sur la blockchain et les crypto-monnaies. Avec l’aide d’Animoca Brands, un jeu play-to-earn verra donc le jour. L’objectif étant de jouer pour gagner de l’argent sous forme de crypto. Pour l’heure, le jeu en question reste très mystérieux. Nous ne savons rien de son contenu, aucun trailer n’a été partagé, mais les jetons utilisés seront ceux de Bored Ape et le jeu pourrait arriver au plus tôt au deuxième trimestre 2022.

Voilà qui semble très prometteur bien que le débat autour des jeux NFT, et des NFT en général d’ailleurs, continue de faire rage. Les acteurs du jeu vidéo ne sont pas tous d’accord sur l’éthique à suivre. Faudrait-il considérer ces jeux comme des jeux d’argent en tant que tels – et donc les réguler comme il se doit – ? Certains voient en les NFT de vraies arnaques, et la versatilité des crypto-monnaies n’aide clairement pas. L’avenir nous dira comment tout cela tourne.