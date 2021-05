Un iPod Touch avec le design de l’iPhone 12 pourrait arriver cette année

L’iPod Touch est un produit qui existe depuis 2007. Aujourd’hui, la dernière génération en date est la septième. Elle fut présentée en 2019. Il est donc temps de procéder à un rafraîchissement. Celui-ci pourrait arriver dans le courant de l’année. Et si l’on en croit les rumeurs, cette nouvelle version pourrait reprendre le design de l’iPhone 12.

La dernière fois qu’Apple a mis à jour son iPod Touch date donc de 2019. Nombreux sont celles et ceux à s’interroger quant au destin de cet appareil. Est-il toujours vivant chez la firme de Cupertino ou non ? Il semblerait que la réponse soit oui. En effet, selon Steve Moser sur Twitter, la marque à la pomme préparerait un nouveau modèle dont la sortie serait prévue avant la fin de l’année.

Le tweet de Steve Moser affirme que le géant américain lancerait un nouvel iPod Touch cet automne et si les rendus partagés par le leakster sont avérés, il semblerait que ce nouvel iPod Touch emprunte le design de l’iPhone 12. Cela signifie qu’il faut s’attendre à des bords plats en lieu et place des bords arrondis présents sur les modèles précédents.

Ceci ne devrait en tous les cas pas être très surprenant étant donné qu’Apple adopte ce design aux bords plats sur tous ses appareils. De récents rendus laissent même entendre que ce design serait même adopté pour la future Apple Watch Series 7. Ceci étant dit, nous ne savons à ce stade absolument rien des spécifications et fonctionnalités de ce nouvel iPod Touch. Il faudra patienter.

Il est intéressant que la firme de Cupertino ait décidé de maintenir sa gamme iPod en vie dans la mesure où l’iPhone dispose de toutes les fonctionnalités de l’iPod Touch. Cependant, c’est une bonne alternative pour celles et ceux qui veulent conserver la batterie de leur iPhone ou qui ont un autre appareil principal mais veulent tout de même profiter de l’expérience iOS.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc

— Steve Moser (@SteveMoser) May 21, 2021