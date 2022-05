Un iPhone USB-C pourrait être le signe d’un changement plus vaste pour Apple

Apple pourrait aller plus loin que ce que les premiers rapports annonçaient il y a quelques jours et préparer une véritable séparation avec son port propriétaire Lightning. En effet, si l’on en croit le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino travaillerait sur des accessoires, y compris des AirPods ainsi que des périphériques clavier et souris qui se rechargent via USB-C.

Ming-Chi Kuo partageait cette prédiction en réponse à un tweet qu’il avait publié le 11 mai dernier. Dans ce message, il affirmait que la marque à la pomme procèderait à un changement de design de son iPhone pour disposer d’un port universel, si l’on peut dire, d’ici la seconde moitié de l’année 2023. Bloomberg avait peu après corroboré cette prédiction de l’analyste.

Mais quand, précisément, Apple décidera-t-il de passer ses accessoires à l’USB-C ? Difficile à dire. Ming-Chi Kuo affirme seulement que la transition aura lieu “dans un avenir proche”. Selon le rapport de Bloomberg publié ce vendredi, la firme de Cupertino ne commercialisera pas d’iPhone avec port USB-C avant l’année prochaine, au plus tôt. Il serait en tous les cas plus logique pour le géant américain d’opérer cette transition en une seule fois, mais rien ne saurait garantir que la marque à la pomme procèdera ainsi.

Tout comme avec un potentiel iPhone avec port USB-C, la motivation d’Apple à débarrasser ses accessoires du port Lightning pourrait davantage avoir à voir avec une volonté de passer sous le radar des autorités que de proposer une meilleure expérience utilisateur. Dans un effort de limiter le gaspillage électronique, l’Union européenne a passé ces dernières années à promouvoir un port de recharge universel. Le mois dernier, cette initiative avait progressé jusqu’à rendre l’USB-C obligatoire sur les appareils électroniques de petite et moyenne taille.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022