Un iPhone toujours opérationnel après un an dans le Sun Moon Lake de Taïwan

Les smartphones ne sont pas réputés pour être très résistants. Mais il peut arriver que certains survivent à des situations extrêmes. Nouvel exemple aujourd'hui, à Taïwan.

Nos smartphones modernes sont de vrais concentrés de technologies, certes, mais ce sont des appareils assez fragiles. Chutes, températures, rayures, saletés, autant d’éléments qui viennent, lentement mais sûrement, mettre à mal nos téléphones. Sans parler, évidemment, de l’eau, grande ennemie de l’électronique. Cet iPhone a pourtant survécu à un an dans le Sun Moon Lake de Taïwan.

Un iPhone survit après un an dans le Sun Moon Lake de Taïwan

La majorité des smartphones ne sont pas conçus pour être immergés dans l’eau. Ces appareils sont conçus pour encaisser un peu d’eau, dans l’éventualité où ils seraient aspergés, voire arroser, par la pluie ou un verre renversé, par exemple, mais ils ne sont pas fabriqués pour aller sous l’eau, encore moins dans les profondeurs. Et encore moins pour y rester plusieurs mois durant. Cela étant dit, certaines histoires assez impressionnantes font parfois l’actualité.

Un joli coup de chance une fois encore

La dernière en date nous vient de Taïwan. Un homme répondant au surnom de Chen raconte sur le groupe Facebook Bao Fei 1 Commune comment il a pu récupérer son iPhone au fond de Sun Moon Lake après avoir passé environ un an sous l’eau. Chen explique qu’il portait son téléphone autour de son cou pendant une sortie en stand up paddle sur le lac mais après avoir perdu l’équilibre, il était tombé à l’eau et son téléphone avait disparu dans les profondeurs du lac.

Notre homme était donc, assez logiquement, parti du principe que l’appareil était perdu définitivement mais un ami lui aurait alors mystérieusement dit qu’il reverrait son iPhone un an plus tard. Et c’est ce qui s’est passé. Le niveau du lac a baissé et le smartphone a pu être récupéré. L’appareil ayant été placé dans une poche étanche pour la sortie en paddle, le téléphone était dans un relativement bon état, il a même pu être rallumé.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend une histoire de ce genre. L’issue est heureuse, pour cette fois, mais ce ne sera pas le cas si d’aventure cela devait vous arriver.