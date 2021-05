Un iPhone de 8 pouces avec écran pliable pour 2023 ?

Les écrans pliables sont encore très nouveaux, les constructeurs s'y essaient plus qu'autre chose. Apple pourrait entrer dans la danse avec un premier iPhone du genre en 2023.

La technologie des écrans pliables est encore très récente, trop récente même que tous les constructeurs y voient un intérêt, trop récente pour être abordable pour le grand public. Ce qui n’empêche pas certaines marques de s’y être lancée, à l’instar de Samsung ou Motorola. Apple, comme à son habitude, semble prendre son temps. Un premier iPhone avec écran pliable pourrait ainsi voir le jour en 2023.

Le premier iPhone avec écran pliable arriverait en 2023

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs laissant entendre que la firme de Cupertino travaillerait sur un iPhone avec écran pliable. Une rumeur très intéressante qui montre que la marque à la pomme voudrait bien embarquer dans le même train que celui lancé par Samsung, et ce, malgré le fait que les smartphones avec écran pliable ne sont pas encore très populaires. Ceci étant dit, le projet d’Apple semble se préciser puisque le premier modèle du genre aurait même une (vague) date de lancement.

Si l’on en croit Ming-Chi Kuo

Si l’on en croit un rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier iPhone avec écran pliable serait attendu pour le début de l’année 2023. Le modèle en question disposerait d’un écran de 8 pouces une fois déplié, avec une dalle OLED flexible QHD+. Samsung en serait d’ailleurs le fournisseur exclusif.

Ming-Chi Kuo continue en affirmant que l’une des technologies les plus remarquables de cet écran serait l’utilisation par Apple d’une solution tactile à base de nanofils d’argent. L’analyste est convaincu que cela permettrait à Apple de prendre un “avantage compétitif sur le long terme”. Cette technologie serait actuellement utilisée dans le HomePod, autrement dit, la firme de Cupertino resterait là sur un terrain plutôt connu.

À l’heure actuelle, les gammes Apple sont claires, il y a les smartphones et les tablettes. Introduire un iPhone pliable viendra à coup sûr brouiller un peu ces lignes et pourrait créer une certaine confusion. L’avenir nous dira si c’est une bonne chose ou non. L’avantage serait que, avec une surface proche de celle d’une tablette, Apple pourrait enfin ajouter la prise en charge de son Apple Pencil à l’iPhone. À suivre !