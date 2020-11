Un iPad Pro avec écran OLED attendu pour la fin de l’année 2021 ?

Apple respecte un planning de mise à jour de ses produits assez régulier. Chaque année, ou presque, de nouveaux modèles voient le jour. Avec leur lot de nouveautés et d'améliorations diverses, évidemment. L'iPad Pro en profite aussi, logiquement.

En matière d’écrans, la firme de Cupertino est en pleine transition vers l’OLED pour ses iPhone. La plupart de ses smartphones disposent aujourd’hui d’une telle dalle. Il est donc tout à fait logique de s’interroger quant à cette même transition pour l’iPad. L’opération n’est pas impossible, bien sûr, mais le fait que les écrans de tablettes soient plus grands posent certains défis techniques, sans parler d’augmentation des coûts. Reste que l’idée même d’un iPad avec écran OLED séduit nombre d’utilisateurs…

Un iPad Pro OLED pour la fin 2021 ?

Et justement, si vous adoreriez voir débarquer un iPad OLED, vous avez, semble-t-il, de la chance. En effet, selon un rapport de The Elec in Korea, Apple pourrait introduire un iPad Pro avec écran OLED aux alentours de la fin de l’année 2021. Voilà une rumeur très intéressante dans la mesure où, ces derniers temps, il se murmurait que Apple ferait plutôt l’impasse sur l’OLED pour ses iPad et passerait directement au mini LED.

Et un iPad PRO mini LED en début d’année ?

Cela étant dit, la rapport affirme aussi que Apple introduira des iPad Pro mini LED au début de l’année 2021. Avant donc des iPad Pro OLED fin 2021. Difficile de savoir comment Apple prévoit de différencier ces deux modèles, si tant est que les deux existent, évidemment, quand on sait que le grand public n’est pas nécessairement connaisseur des différences entre l’OLED et le mini LED. Il serait alors facile, ou difficile, c’est selon, de se dire que l’une des technologies serait “meilleure” que l’autre.

Dans tous les cas, il ne s’agit là que d’une énième rumeur concernant la future génération d’iPad Pro. Nul ne sait encore quelles sont les véritables intentions de la marque à la pomme sur le sujet. À prendre avec des pincettes. D’ici là, il va falloir se montrer patient, comme toujours. Apple communiquera sur le sujet lorsque les appareils seront prêts, et pas avant.