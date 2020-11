Un iPad Pro avec écran mini LED pourrait arriver début 2021

Chaque année, ou presque, Apple met à jour ses produits. L'iPad ne fait pas exception et l'on attend aujourd'hui une nouvelle version de l'iPad Pro. Celle-ci pourrait arriver en début d'année prochaine. Avec un écran mini LED ?

La dernière fois que Apple a mis à jour son iPad Pro, c’était en début d’année. La firme de Cupertino en profitait alors pour introduire un scanner LiDAR à sa tablette, scanner qui a d’ailleurs trouvé sa place dans l’iPhone 12 de cette même année. Cela signifie que la prochaine mise à jour de ce produit devrait survenir aux alentours du début de l’année prochaine, 2021 donc, et il semblerait que parmi les améliorations à venir, on puisse citer l’arrivée d’un écran mini LED.

Bientôt un iPad Pro avec un écran mini LED ?

Cela fait quelque temps maintenant qu’il se murmure que Apple cherche à passer à des écrans mini LED dans ses appareils comme l’iPad. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le mini LED peut être vu comme une forme avancée du LCD et malgré son nom il ne doit pas être confondu avec une variante de l’OLED bien qu’il empreinte effectivement certains concepts de l’OLED.

Et ce dès le début de l’année 2021 ?

Traditionnellement, les écrans LCD utilisent un rétroéclairage pour pouvoir illuminer les pixels. L’inconvénient avec cette manière de procéder, c’est que la lumière noire peut s’étendre sur les autres pixels. D’où le fait que les noirs des écrans LCD soient bien moins profonds que les noirs des écrans OLED, sur lesquels les pixels peuvent être allumés ou éteints individuellement. Les écrans mini LED empruntent ce concept de gestion individuelle des pixels mais ont l’avantage d’être plus lumineux et plus faciles à produire, et donc moins chers à fabriquer.

Pour l’heure, Apple utilise des écrans OLED dans ses iPhone, l’Apple Watch et le MacBook Pro Touch Bar. Nombreux sont ceux à se demander si cette technologie d’écran arrivera sur l’iPad. Il semblerait, si cette énième rumeur était avérée, que la firme de Cupertino fasse l’impasse de l’OLED sur l’iPad et passe directement au mini LED. L’information est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais il faut reconnaître qu’un iPad Pro doté d’un écran mini LED pourrait être très, très intéressant. À suivre !