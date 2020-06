Un iPad mini de 8,5 pouces pourrait arriver en 2021

La gamme d'Apple iPad a sensiblement évolué ces dernières années. La tablette de la marque à la pomme se décline aujourd'hui en de nombreux modèles, dans des dimensions et des spécifications très variées. Un nouvel iPad mini pourrait faire son apparition en 2021.

À une certaine époque, les tablettes de taille “mini” étaient très populaires. Dans l’éventualité où vous commenceriez à trouver que l’iPad mini est peut-être effectivement un peu trop petit pour vous, vous pourriez avoir de la chance dans la mesure où, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, une plus grande version de cet iPad mini pourrait voir le jour dans le courant de l’année prochaine.

Un iPad mini de 8,5 pouces pour 2021 ?

Cette plus grande version offrirait une diagonale d’écran de 8,5 pouces, soit 0,6 pouce de plus que l’iPad mini actuel qui se “contente” de 7,9 pouces. Difficile pour autant de savoir si Apple optera sur ce modèle pour un design plus proche de celui de l’iPad Pro ou non. L’avenir nous le dira. Toujours est-il que cela permettrait à la firme de Cupertino de maintenir les dimensions actuelles de l’iPad mini, mais avec un écran plus grand. Comme la marque à la pomme a pu le faire avec son MacBook Pro 16 pouces.

Un écran plus grand mais des dimensions identiques

Ming-Chi Kuo affirme aussi que Apple proposera un chargeur de 20 W dans les boîtes de ses nouveaux iPad mini. Ce même chargeur qui serait absent de la boîte de l’iPhone 12. En tous les cas, ce nouvel iPad mini de 8,5 pouces ne serait pas attendu avant l’année prochaine, 2021 donc. Il y a donc encore de nombreux mois à attendre avant d’avoir les détails officiels de cette nouvelle tablette. D’ici là, on prendra cette information comme une énième rumeur, même si elle provient d’une source aussi fiable que Ming-Chi Kuo.