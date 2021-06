Un iPad mini avec un tout nouveau design pourrait arriver cette année

L'iPad mini d'Apple pourrait avoir droit à une nouvelle version avec des bords plus fins et la disparition du bouton home. Voici ce que l'on croit savoir.

La gamme iPad d’Apple est très intéressante à bien des égards. Pour les plus exigeants, il y a l’iPad Pro. Pour les plus nomades, ou les besoins un peu plus modestes, l’iPad mini. Ce dernier pourrait voir arriver une nouvelle génération arborant un tout nouveau design, et ce, avant la fin de l’année.

L’iPad mini pourrait s’offrir un rafraîchissement très intéressant

L’iPad mini d’Apple avait beaucoup de potentiel. Une tablette suffisamment petite et compacte, idéale pour ce genre d’appareil, mais l’on avait l’impression que la firme de Cupertino ne souhaitait plus trop la faire progresser, à tel point que certains voyait la gamme être arrêtée. Cependant, si l’on en croit un récent rapport de Bloomberg, il pourrait en être tout autrement.

Des bords plus fins et la disparition du bouton home ?

L’article affirme qu’Apple travaille sur un nouvel iPad mini. Un rafraîchissement bien mérité. Ce nouvel iPad mini disposerait de bords toujours plus fins et se débarrasserait de son bouton home. Cela étant dit, l’article précise qu’il ne s’agit là que d’une possibilité parmi d’autres testées en interne chez Apple. Il ne serait cependant pas étonnant que ce soit vrai.

La marque à la pomme a été supprimé le bouton home sur l’iPad Air, mais Touch ID est resté en s’intégrant directement dans le bouton d’alimentation. Il se pourrait donc que la même opération soit effectuée sur ce nouvel iPad mini. Une rumeur récente affirme par ailleurs que la taille de l’écran pourrait passer de 7,9 à 8,4 pouces.

Une chose est sûre, les rumeurs enflent. Des bords plus minces permettraient effectivement à Apple de garder les mêmes dimensions extérieures tout en offrant un plus grand écran. Mais comme toujours avec les rumeurs, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Attendons l’annonce officielle.