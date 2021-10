Un ingénieur ajoute un port USB-C à son iPhone

Cet iPhone X est équipé d'un port USB-C parfaitement fonctionnel, une création unique que l'on doit à l'ingénieur Ken Pillonel.

Il faut bien admettre que c’était une petite surprise de voir qu’Apple avait pris la décision d’introduire un port USB-C dans son iPad Pro. Ceci parce que la firme de Cupertino a utilisé des ports et câbles propriétaires depuis le lancement du premier iPhone et du premier iPad. Cela étant dit, pour on ne sait trop quelle raison, l’USB-C n’est pas arrivé sur l’iPhone. Pas jusqu’à aujourd’hui, tout du moins.

On doit cette prouesse à l’ingénieur en robotique Ken Pillonel qui a créé ce qu’il affirme être le premier iPhone avec port USB-C. Ce qu’il a fait est très simple, dans les faits : il a pris un iPhone X, réalisé certaines modifications, supprimé le port Lightning et remplacé ce dernier par un port USB-C. Il devient donc possible de recharger l’appareil avec un câble USB-C.

Selon Ken Pillonel, “ça y est. J’ai enfin terminé le premier iPhone au monde avec un port USB Type-C. La recharge et le transfert de données fonctionnent. La première partie du projet consistait à faire fonctionner l’électronique. Ensuite, il a fallu procéder par rétro-ingénierie avec le connecteur Apple C94 et concevoir mon propre PCB avec un port USB-C femelle.”

Le projet ne semble en aucun cas facile à mettre en œuvre. Autrement dit, à moins que vous ne sachiez parfaitement ce que vous faites et que vous êtes prêt(e) à ruiner votre iPhone, en annulant au passage sa garantie, mieux vaut simplement admirer le travail de Ken Pillonel plutôt que de tenter l’opération vous-même. Ceci étant dit, l’union européenne a précédemment affirmé son intention de rendre obligatoire aux fabricants de smartphones l’adoption de l’USB-C pour la recharge.

Cette mesure vise essentiellement Apple dans la mesure où la firme de Cupertino est la dernière à insister avec sa connectique propriétaire. Difficile cependant de savoir si la marque à la pomme répondra favorablement aux demandes de l’UE.