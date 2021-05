Un futur MacBook Air aux couleurs des nouveaux iMac ?

Il se murmure que le futur MacBook Air pourrait reprendre les coloris des nouveaux iMac. De quoi harmoniser les couleurs pour celles et ceux qui auraient les deux machines.

Apple a fait sensation en dévoilant ses nouveaux iMac. De par leurs caractéristiques et les performances annoncées, de par leur design mais aussi de par leurs nombreux et nouveaux coloris. Des machines très colorées qui devraient beaucoup plaire. Et si la nouvelle génération de MacBook Air reprenait ces mêmes coloris ?

Bientôt des MacBook Air aux couleurs des iMac 24 pouces ?

Lorsque Apple a annoncé son tout nouvel iMac 24 pouces, la marque à la pomme dévoilait aussi de toutes nouvelles options de couleurs. Des coloris qui ne sont pas sans rappeler l’iMac G3. Et il se pourrait que la firme de Cupertino veuille appliquer ce même traitement coloré à la prochaine génération de MacBook Air. C’est tout du moins ce que semble croire le leakster Jon Prosser.

C’est ce que croit savoir Jon Prosser de FrontPageTech

Dans sa dernière vidéo en date sur FrontPageTech, Jon Prosser affirme la même source qui l’a renseigné sur le premier iMac doté d’une puce Apple Silicon lui a dit qu’Apple préparerait actuellement des MacBook Air colorés. Cette source aurait même vu un prototype de MacBook bleu. Mieux encore, Jon Prosser semble croire que ce MacBook Air sera doté d’une puce M2.

Apple avait introduit le premier MacBook Air avec puce Apple Silicon en 2020. Il est donc tout à fait envisageable qu’une nouvelle génération soit en préparation et que celle-ci embarque une puce plus récente, et plus performante. Aux dernières nouvelles, cette puce M2 serait actuellement en production. Et ce qui intéressant, c’est que, il y a peu, l’artiste Ian Zelbo partageait des rendus de MacBook Air dans différents coloris.

Ces rendus permettaient de nous faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler une gamme colorée de MacBook Air. Difficile de savoir si ces rumeurs sont avérées. L’avenir nous dira de quoi il retourne.