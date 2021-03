Un événement Apple le 23 mars prochain ?

Il est attendu qu'Apple organise un événement de présentation de produits dans les jours / semaines à venir. Mais quand précisément ? Telle est la question.

D’ordinaire, Apple organise un événement presse pour dévoiler un certain nombre de nouveaux produis dans les premiers de l’année, généralement juste avant le printemps. Nous arrivons à cette période de l’année, il est donc logique de se demander quand aura lieu précisément cet événement. Selon les dernières rumeurs en date, celui-ci pourrait se tenir le 23 mars 2021.

Apple pourrait organiser un événement le 23 mars prochain

En février, un rapport laissait entendre que la firme de Cupertino organiserait un événement le 16 mars. Cet événement devait permettre d’officialiser un certain nombre de nouveaux produits Apple comme les très attendus accessoires de tracking AirTags ainsi que les nouvelles générations d’iPad, dans lesquels la marque à la pomme aurait intégré des dalles mini LED.

Pour découvrir enfin les AirTags et les nouveaux iPad avec écran mini LED ?

Ceci étant dit, plus récemment encore, un article du toujours très bien informé Mark Gurman de Bloomberg affirmait que cette date était fausse. Ce qui nous conduisait logiquement à nous demander quand précisément se tiendrait cet événement. Aujourd’hui, selon les dernières informations, en provenance cette fois d’un leakster chinois plutôt fiable, il semblerait que cet événement soit planifié pour le 23 mois, soit une semaine après la première date avancée.

Il n’y a cependant aucune garantie que cette date soit la bonne. Nous savons seulement que, en ce qui concerne ses événements presse, Apple en organise au moins deux chaque année. Il y a la WWDC, qui se déroule le plus souvent en milieu d’année, aux alentours du mois de juin, orientée vers les développeurs, et il y a l’événement dédié à l’iPhone, en fin d’année. La firme de Cupertino organise d’autres événements en début et en fin d’année centrés le plus souvent sur les mises à jour des iPad et autres Mac mais rien n’a encore été annoncé officiellement.

Si cette date du 23 mars est avérée, il faut s’attendre à ce qu’Apple transmette les invitations d’ici peu, dans les jours à venir. Nous serons alors fixés. D’ici là, patience.