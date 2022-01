Un étudiant transforme ses selfies en NFT (et gagne un million de dollars)

Un étudiant transforme ses selfies en NFT, les vend sur OpenSea et gagne plus d'un million de dollars.

Les selfies sont aujourd’hui quelque chose d’extrêmement répandus. Il faut dire que tous nos smartphones, ou presque, ont des caméras frontales, et très nombreux sont celles et ceux qui réalisent un selfie ou deux de temps à autre. Certains en prennent des dizaines par jour, mais là n’est pas la question… Cela pourrait finalement l’être. Avez-vous déjà pensé à monétiser ces selfies ? C’est exactement ce que l’étudiant du nom de Sultan Gustaf Al Ghozali, en Indonésie, a fait. Ces quatre dernières années, il a pris un selfie presque chaque jour.

Un étudiant transforme ses selfies en NFT, les vend sur OpenSea

Notre homme a ensuite pris ses selfies et en a fait des NFT, des jetons non-fongibles, et les a vendus sur la plate-forme dédiée à la vente de NFT OpenSea dans le cadre d’une collection baptisée Ghozali Everyday. L’étudiant ne s’attendait pas à ce que ses NFT soient si populaires, ce qui explique pourquoi il les a proposés à la vente à 0,00001 ETH, soit environ 3 $ selon la valeur actuelle du marché.

et gagne plus d’un million de dollars

Mais Sultan Gustaf Al Ghozali avait tout faux. Tout le monde voulait acheter ses selfies. Certains selfies se sont ainsi vendus la jolie somme de 0,9 ETH chacun. Résultat de cette opération à nulle autre pareille, la collection tout entière a été vendue quelque 381 ETH, soit environ 1,2 million de dollars, soit 880 000 € en monnaie fiduciaire.

Si ces photos n’ont absolument rien de particulier, cette collection, et les revenus qu’elle a permis de générer, montre bien à quel point le marché du NFT peut être fou et hautement spéculatif. Il n’est donc pas surprenant, finalement, qu’un simple selfie puisse valoir plusieurs milliers de dollars, d’autant plus quand on sait que certaines personnes ont déboursé l’équivalent de plus de 600 000 $ pour s’offrir un yacht en NFT. Autrement dit, si vous avez une collection de selfies dans votre smartphone, qui sait, peut-être pourrez-vous gagner de l’argent avec.