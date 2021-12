Un étrange bug transforme brièvement des possesseurs de crypto en milliardaires

Un bug sur Coinbase et CoinMarketCap fait s'envoler la valeur de certains coins, un simple bug d'affichage, malheureusement.

Si les services informatiques sont aujourd’hui incontournables dans nos vies, ils ne sont pas exempts de bugs. Leurs conséquences peuvent être très diverses, certains tout à fait superficiels d’autres pouvant ruiner des économies ou des entreprises entières. Celui qui nous intéresse aujourd’hui a certainement dû faire faire quelques bonds aux cœurs des utilisateurs concernés. Explication.

Si vous possédez des crypto-monnaies comme le Bitcoin, il y a de grandes chances que vous observiez régulièrement leur valeur. Selon le moment dans lequel vous êtes entré sur le marché, vous avez peut-être dans votre portefeuille une bien jolie somme, mais il semblerait qu’un bug sur Coinbase et CoinMarketCap ait transformé tous les possesseurs de crypto-monnaies de ces plates-formes en millionnaires, voire en milliardaires.

Le bug en question a fait apparaître une valeur erronée du Bitcoin, une valeur à 878 milliards de dollars. Résultat de l’opération, de nombreux possesseurs de Bitcoin ont soudainement vu la valeur de leur portefeuille passer à des millions, des milliards ou, dans certains cas, des billions de dollars. Et le Bitcoin n’a pas été la seule crypto affectée, Ethereum et Ripple ont aussi été touchés.

Un simple bug d’affichage, malheureusement

Et bien évidemment, malheureusement, tout ceci était trop beau pour être vrai. De nombreux utilisateurs concernés ont contacté les plates-formes pour obtenir des informations. Dans un tweet publié par Coinbase, l’entreprise explique : “Nous sommes conscients que certains clients voient des valeurs bien supérieures pour des crypto-actifs non échangeables sur Coinbase.com et dans le Coinbase Wallet. C’est uniquement un problème d’affichage, cela n’impacte en aucun cas les échanges.”

CoinMarketCap déclarait, elle aussi, enquêtait sur la cause de cette erreur dans la valeur et précisait qu’il ne s’agissait pas d’un quelconque piratage. Ceci étant dit, seules ces deux plates-formes semblent avoir été affectées. Autrement dit, si vous avez un portefeuille sur un quelconque autre exchange, vous n’avez certainement pas eu la fausse joie de voir la valeur de votre compte avec tant de zéros… Un mal pour un bien.