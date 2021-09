Un enregistreur de frappe dans un câble Lightning ? Un chercheur l’a fait !

Un chercheur intègre un enregistreur de frappe dans un câble Lightning pour alerter sur les dangers potentiels de ce genre d'accessoires en apparence inoffensifs.

Les malwares et autres virus peuvent se cacher n’importe où. S’ils sont principalement dissimulés dans nos logiciels et applications, on en trouve de plus en plus directement dans certains composants et accessoires. Les processeurs, les cartes graphiques, peuvent être compromis. Un chercheur est aujourd’hui parvenu à intégrer un enregistreur de frappe dans un simple câble Lightning.

Vous pourriez penser que vous ne risquez rien à brancher un banal câble Lightning sur votre ordinateur. Après tout, ce n’est qu’un câble permettant de charger votre iPhone, pas vrai ? C’est effectivement le cas, la plupart du temps. En effet, un chercheur expert en sécurité informatique répondant aux initiales MG a conçu un câble Lightning qui n’est pas qu’un simple câble.

Le chercheur a voulu alerter sur les dangers potentiels de ces accessoires en apparence totalement inoffensifs et comment une personne malintentionnée pouvait tirer profit de cette même nature. Pour étayer son propos, notre homme a modifié un câble Lightning pour y insérer une puce qui, lorsque le câble est branché sur un ordinateur, vient enregistrer tout ce que vous tapez sur le clavier.

Cela signifie que, alors que vous pensez simplement recharger votre smartphone et vous occuper de vos affaires en même temps, le câble peut être en train de copier tout ce que vous tapez sur votre clavier, comme les identifiants de vos comptes en ligne. Le chercheur a même fait en sorte que son câble soit capable de créer son propre point d’accès WiFi pour que le hacker puisse s’y connecter et récupérer les informations volées.

Et le problème est que ces modifications sont si petites que le câble est finalement aussi mince qu’un câble authentique. Autrement dit, on jurerait avoir un câble Lightning qui n’est qu’un câble Lightning entre les mains. Impossible de dire s’il a été trafiqué. Ceci seulement pour démontrer que si vous achetez un nouvel accessoire, préférez opter pour un produit officiel, ou sous licence officielle, pour ne pas prendre de risque.