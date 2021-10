Un développeur transforme son iMac G4 en iMac M1

Si les fabricants de matériel électronique proposent régulièrement de nouveaux appareils, il est toujours possible, dans une certaine mesure, de faire du neuf avec du vieux, si l’on peut dire. C’est particulièrement vrai avec les composants informatiques, pour peu que l’on sache y faire, bien évidemment. Un développeur est ainsi parvenu à intégrer une puce Apple Silicon M1 dans un vieil iMac G4.

Les ordinateurs Apple Mac ont énormément évolué avec les années. En ce qui concerne les processeurs, par exemple, la firme de Cupertino est passé des PowerPC aux puces Intel en revenant, aujourd’hui, à des puces maison baptisées Apple Silicon. Et en vérité, il y a quelques mois, la marque à la pomme mettait à jour son ordinateur de bureau, l’iMac, avec un tout nouveau design et une puce M1.

Cela étant dit, il semblerait que le développeur Colby Sheets ait décidé de mettre les mains dans le cambouis, si l’on peut dire, et de retirer la puce M1 d’un Mac mini pour l’implanter dans un iMac G4 tout ce qu’il y a de plus vintage. L’iMac G4 fut lancé pour la toute première fois en 2002, avec sa base en demi-sphère et son moniteur directeur fixé dessus. Il s’agit assurément de l’un des designs les plus emblématiques de la marque à la pomme.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir Colby Sheets vous montrer sa création sous toutes les coutures. Le résultat est un parfait mélange de vintage et de moderne. Selon le développeur, cette création a été réalisée pour célébrer la vie du cofondateur d’Apple, Steve Jobs, qui aurait apparemment été très fier de cette machine hybride.

L’histoire ne dit pas s’il a été difficile de retirer la puce M1 du Mac mini et de l’implanter dans l’iMac G4, encore moins de faire fonctionner le tout, mais il faut bien reconnaître que l’ensemble est très réussi.

In celebration of Steve Job’s life and his inspiration to many, I wanted to show a passion project I’ve been working on that I think Steve would be proud of. Something that wasn’t possible 20 years ago but is now.

Hello, iMac G4 with an M1 chip. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu

— Colby Sheets (@ColbySheets) October 5, 2021