Un développeur parvient à faire fonctionner Apple CarPlay sur sa Tesla

Un développeur parvient à installer CarPlay dans sa Tesla grâce à un Raspberry Pi avec une version modifiée d'Android !.

Les voitures Tesla disposent d’un grand écran pour leur système d’infodivertissement. Voilà qui serait un support parfait pour des plates-formes comme Apple CarPlay ou Google Android Auto. Cela étant, CarPlay n’est pas supporté par Tesla et il faut bien admettre qu’il serait plutôt étonnant que le constructeur propose cette option à ses clients. Mais cela n’a pas empêché un développeur de se lancer dans l’aventure.

Un développeur parvient à installer CarPlay dans sa Tesla

Le développeur polonais Michał Gapiński s’est dit que, plutôt que d’attendre de voir si Tesla veut bien intégrer la prise en charge de CarPlay dans ses voitures, il était plus intéressant de le faire lui-même. Et ce qui est intéressant, c’est que Michał Gapiński a réussi à faire fonctionner le tout en utilisant un Raspberry Pi qui tourne sur une version modifiée… d’Android. Dans un sens, c’est assez ironique que cette méthode de contournement utilise des produits et service qui ne sont pas ceux d’Apple.

Grâce à un Raspberry Pi avec une version modifiée d’Android !

Quoi qu’il en soit, si le résultat est bien celui escompté, à savoir un Apple CarPlay qui fonctionne parfaitement sur une Tesla, l’installation est loin d’être idéale. En effet, le projet n’en est encore qu’à ses débuts. Actuellement, la principale limitation du système est qu’il faut utiliser une souris branchée sur le Raspberry Pi pour naviguer dans l’interface CarPlay, ce qui, finalement, vient annuler tout l’intérêt de CarPlay, qui se veut être un système d’infodivertissement tactile pour la voiture.

La bonne nouvelle, cependant, selon Michał Gapiński, c’est que le développeur a décidé de rendre publique sa méthode une fois que celle-ci sera un peu plus travaillée. Impossible de savoir quand cela aura lieu, mais tout ceci pourrait être très intéressant pour les possesseurs de Tesla qui ont un iPhone et qui aiment bricoler. Espérons par ailleurs que la marque finira par rendre ses voitures compatibles avec Apple CarPlay et Google Android Auto, ce serait une bonne chose.