Un commissaire à la FCC demande à Google et Apple de supprimer les apps TikTok suite à l'enquête de BuzzFeed News montrant apparemment des accès par Pékin aux données personnelles des utilisateurs américains.

“TikTok n’est pas qu’une énième app vidéo. C’est le loup déguisé en agneau.” C’est ce qu’écrit Brendan Carr dans son tweet, accompagné d’une copie de la lettre qu’il a envoyé à Apple et Google, demandant aux deux géants de retirer TikTok de leur magasin d’applications. Le commissaire républicain à la Federal Communications Commission (FCC) fait référence à un récent article de BuzzFeed News qui a examiné les leaks audio de 80 réunions internes TikTok. Selon ces derniers, les employés basés en Chine de la société mère de TikTok, ByteDance, auraient souvent accès des données personnelles de résidents américains.

Un membre du service Confiance et Sécurité de TikTok aurait notamment déclaré durant une réunion en septembre 2021 que “tout se voit en Chine”. Un directeur déclarait dans une autre réunion qu’un ingénieur basé à Pékin, un “Master Admin” avait “accès à tout”. Quelques heures seulement avant que BuzzFeed News ne publie son article, TikTok annonçait avoir migré 100 % du trafic des utilisateurs américains sur une nouvelle infrastructure Oracle Cloud. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’entreprise pour apaiser les craintes des autorités américaines quant à la gestion des données personnelles des utilisateurs américains.

Dans sa lettre, Brendan Carr liste plusieurs autres rapports montrant “des preuves et des décisions inquiétantes concernant les pratiques de TikTok sur les données”. Par le passé, des chercheurs ont découvert que l’app pouvait contourner les garde-fous d’Android et iOS pour accéder aux données sensibles des utilisateurs. Et le commissaire de citer la décision de TikTok en 2021 de débourser 92 millions de dollars pour éviter des dizaines de procès, la plupart de la part de mineurs, accusant la plate-forme de collecter leurs données personnelles sans leur consentement et de les vendre à des publicitaires.

Brendan Carr écrivait notamment : “Il est clair que TikTok représente une menace de sécurité nationale inacceptable à cause de sa collecte de données à outrance et des accès par Pékin, apparemment non contrôlés, à ces données sensibles.” Le commissaire à la FCC donne à Google et Apple jusqu’au 8 juillet pour expliquer pourquoi ils n’ont pas retiré l’application de leur magasin d’applications s’ils refusent de le faire. Cette lettre n’est signée que par Brendan Carr, ce sentiment ne serait-il pas partagé par les autres Commissaires ? Affaire à suivre !

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

