Un collectionneur de NFT perd 2 millions de dollars après le vol de sa collection

Un collectionneur de NFT se fait voler sa collection, environ 2 millions de dollars perdus.

Les jetons non fongibles (NFT) sont depuis quelque temps très populaires, notamment en ce qui concerne les collections d’art numérique. Ce sont aussi des produits extrêmement spéculatifs, avec certains NFT qui se vendent l’équivalent de plusieurs milliers, voire centaines de milliers de dollars. Certains collectionneurs ont déjà investi énormément, et malheureusement aussi perdu beaucoup.

En effet, le collectionneur d’art basé à New York, Todd Kramer, a vu sa collection être volée à cause, semble-t-il, d’un piratage. Dans une série de tweets aujourd’hui supprimés, Todd Kramer affirme avoir été piraté. Résultat de cette triste situation, sa collection de NFT du Bored Ape Yacht Club et du Mutant Ape Yacht Club a été volée. Selon notre homme, celle-ci était estimée à environ 2 millions de dollars.

Certains ont avancé que les NFT du collectionneur ont été volés après avoir été victime d’un phishing. OpenSea, le marketplace NFT le plus populaire du moment, a mis en place des mesures pour empêcher les futurs trades sur ces items, mais il semble que Todd Kramer ne pourra pas récupérer sa collection. L’avantage avec les NFT par rapport aux créations numériques “classiques”, quelles qu’elles soient, c’est que les NFT sont très similaires aux crypto-monnaies. Dans la mesure où elles existent dans la blockchain, il est facile de prouver à qui ils appartiennent.

Cela signifie entre autre que tenter de revendre un NFT volé est très difficile. Tout du moins pour les gens à qui il importe d’avoir la véritable propriété dudit NFT, évidemment. Cela ne signifie pas que Todd Kramer pourra récupérer sa collection, malheureusement, mais ce hack montre une fois encore, s’il le fallait, les risques de prendre part à ce genre d’opérations sur des marchés très largement non régulés.