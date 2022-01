Un bug iMessage continue de transmettre les accusés de lecture même lorsque ceux-ci sont désactivés

Un bug d'iMessage touche les accusés de lecture. Même désactivés manuellement, ceux-ci sont parfois tout de même transmis.

Les bugs logiciels sont monnaie courante, avec des conséquences très variées pour les utilisateurs. Cela peut aller du simple bug d’affichage à rendre l’application touchée totalement inutilisable. Pire encore, parfois, cela peut entraîner des fuites de données personnelles. Aujourd’hui, c’est une application d’Apple, iMessage, qui souffre d’un bug assez fâcheux. En effet, les accusés de lecture se voient toujours transmis même si ceux-ci sont désactivés dans l’application.

Les accusés de lecture sont des outils à double tranchant. Il est toujours bon de savoir quand ses messages ont été délivrés et lus, mais dans le même temps, certaines personnes peuvent très mal réagir quand des messages ont été lus, mais qu’il n’y a eu aucune réponse donnée.

C’est pour cette raison que certains utilisateurs choisissent parfois de désactiver ces accusés de lecture. Au moins la situation reste-t-elle ainsi moins ambiguë. Cela étant dit, selon un récent rapport de Macworld, un étrange bug touche actuellement l’application Apple iMessage. Celle-ci continuerait de montrer les accusés de lecture même lorsque l’utilisateur a désactivé la fonctionnalité.

Il s’agit apparemment d’un problème qui date de versions précédentes d’iOS et iPadOS, mais qui est toujours présent iOS 15 et il ne semble pas qu’un correctif soit imminent. Autrement dit, cela signifie que même si vous désactivez les accusés de lecture, il y a de fortes chances que l’expéditeur puisse encore voir si ses messages ont été lus ou non.

À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de solution à ce problème. Certains utilisateurs ont pourtant réussi à s’en débarrasser simplement en redémarrant leur iPhone, mais uniquement de manière temporaire. Et puisqu’il est difficile de savoir précisément quand ce bug se manifestera ou non, la solution du redémarrage n’est clairement pas la meilleure option. Et de toute façon, ce n’est jamais une bonne chose que de redémarrer son smartphone plusieurs fois dans la journée.