Un bug dans l’app iOS Edison Mail montrait des emails de parfaits inconnus

Les bugs dans les clients email ne sont pas inconnus mais la plupart du temps, ils n’affectent que les messages envoyés par l’utilisateur ou ceux qui vous sont adressés. Ce n’est pas ce qui est arrivé à l’application Edison Mail. Un bug sur la version iOS a en effet permis à un certain nombre d’utilisateurs de voir des emails envoyés par de parfaits inconnus. Et ce sans aucune action de leur part.

Voilà un bug très fâcheux pour un client email. Edison a confirmé plusieurs rapports précédents indiquant un gros problème dans la dernière version en date de Edison Mail pour iOS. Celle-ci montrait en effet est messages destinés à d’autres personnes. Et ce sans avoir, bien évidemment, à s’identifier avec un autre compte. C’est un énorme problème de vie privée vous en conviendrez. Selon le développeur, cette faille s’est retrouvée dans une mise à jour qui n’a impacté qu’un “petit pourcentage” d’utilisateurs avant que les développeurs n’annulent la publication de cette version.

Edison affirme aussi qu’aucune fuite de données n’a pu avoir lieu. Les utilisateurs affectés vont être “contactés” le plus rapidement possible. Difficile de connaître la cause précise de ce bug mais la mise à jour en question devait permettre la synchronisation des boîtes email entre plusieurs appareils. Peu importe la cause finalement, voilà qui devrait causer du tort au lancement de cette fonctionnalité. Et ceci devrait servir de piqure de rappel : votre vie privée, et son bon respect, sont très dépendants du service que vous utilisez. Si celui-ci se montre tant soit peu laxiste, la confiance peut être perdue à jamais.

We are urgently working to resolve this technical problem in Edison Mail. Yesterday a software update rolled out to a small percent of our users. We have reverted that now and are reaching out to users who have been impacted as fast as we can.

