Un brevet d’Apple imagine deux iPad reliés entre eux

Apple n'a de cesse de faire évoluer sa tablette iPad pour en faire une alternative très crédible aux traditionnels ordinateurs portables. Avec ce brevet, il serait possible d'en combiner deux pour aller plus loin encore.

L’iPad est une tablette. Il a été pensé et conçu comme telle depuis la première génération. Mais il y a quelque temps, Apple introduisait une fonctionnalité pour macOS baptisé Sidecar qui permet aux utilisateurs de profiter de leur iPad comme d’un écran secondaire. Aujourd’hui, un brevet découvert par AppleInsider révèle que la firme de Cupertino pourrait avoir d’autres cas d’utilisation pour son iPad dans ses cartons.

Apple imagine relier deux iPad entre eux, ou un iPad et un iPhone

Le brevet décrit une configuration dans laquelle deux iPad viendraient se connecter ensemble via un accessoire dédié. Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessus, cela permettrait d’obtenir un appareil façon ordinateur portable, avec l’iPad sur le dessus qui servirait d’écran et celui de la partie inférieure de clavier virtuel, par exemple.

pour des cas pratiques très diversifiés

L’ensemble pourrait aussi tout à fait être utilisé à la verticale ou en mode portrait, pour proposer une configuration proche de celle d’un livre. On pourrait alors afficher plusieurs choses simultanément sur les écrans, pour lire ou autre, à la manière d’un smartphone doté de deux écrans. Il a aussi été suggéré que ce système ne nécessiterait pas obligatoirement deux iPad. L’ensemble pourrait aussi fonctionner avec un iPad et un iPhone.

Et ce qui est intéressant avec ce concept, c’est que Microsoft semble travailler sur ce genre de chose. La firme de Redmond est convaincue que les appareils dotés de plusieurs écrans représentent l’avenir du marché et travaille actuellement activement sur ses Surface Neo et Surface Duo ainsi que sur le développement d’une version de Windows 10 capable de prendre en charge ce genre d’appareil.

Cela étant dit, comme toujours avec les brevets, il est impossible de savoir si Apple a l’intention d’aller jusqu’à la réalisation d’un produit fini et commercialisable. À suivre !