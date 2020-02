Un brevet Apple décrit un système pour écran pliable des plus étonnants

Dans leurs brevets, les entreprises ne sont pas contraintes de respecter la faisabilité technique. Une liberté qui permet d'imaginer toutes sortes de produits. Nouvel exemple aujourd'hui avec ce brevet Apple concernant un système ingénieux pour l'écran pliable.

L’un des problèmes avec les smartphones pliables disponibles sur le marché, c’est que la technologie actuelle laisse une vilaine marque après un certain nombre de pliages/dépliages de l’écran. C’est tout à fait naturel mais cela met un certain coup à la longévité de l’appareil. N’espérez ainsi pas pouvoir profiter de votre bel écran de longues années. La pliure se fera toujours plus nette jusqu’à scinder l’affichage en deux. Apple pourrait avoir trouvé une solution à ce problème.

Apple imagine un système pour protéger l’écran pliable de nos smarpthones

Selon un brevet découvert récemment, Apple se serait penché sur le sujet, explorant l’idée d’un smartphone avec écran pliable très différent de ce que l’on a pu apercevoir jusqu’à présent, et propose une solution pour le moins étonnante. Le système imaginé par la marque à la pomme prend la forme de deux volets mobiles qui aideraient précisément à éviter que cette vilaine marque de pliure n’apparaisse.

et éviter que n’apparaisse cette vilaine marque de pliure

Ces deux volets mobiles ont pour mission d’assurer une séparation suffisante entre les deux parties de l’écran. Lorsque l’utilisateur viendrait déplier l’appareil, les volets se mettraient en place pour remplir cette zone de séparation. Ils se rétracteraient d’eux-mêmes lorsque l’on replie l’appareil. Apple semble croire qu’avec un tel mécanisme il serait possible d’éviter de marquer l’écran de manière irréversible. Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’un brevet. Aux dernières nouvelles, Apple n’avait aucune intention de se lancer sur ce segment. Nul ne sait si ce sera le cas dans un futur relativement proche. Impossible aussi de savoir si un tel système, et l’appareil qui va avec, évidemment, pourrait devenir réalité. La firme de Cupertino réfléchit en tout cas à diverses implémentations de cette technologie récente, plusieurs brevets ont d’ailleurs déjà été déposés en ce sens. L’avenir nous dira si Apple décide de lancer, et quand.