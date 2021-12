Un bombardier furtif aperçu sur Google Maps, une découverte aussi étonnante que rare.

On trouve des choses tout à fait insolites sur Google Maps. Rien n’échappe à l’œil perçant des satellites et à leur zoom impressionnant. Cela donne parfois des clichés déroutants, insolites ou perturbants. Aujourd’hui, il semblerait qu’un bombardier furtif ait été aperçu sur Google Maps.

Un bombardier furtif aperçu sur Google Maps

Les avions furtifs sont furtifs non pas parce qu’ils peuvent se rendre invisibles au sens premier du terme – à savoir qu’on ne peut plus les voir à l’œil -, mais plutôt parce qu’ils sont conçus pour que leur détection soit difficile, voire impossible, par un système radar. Cela étant dit, bien évidemment, si l’un de ces appareils passe dans votre champ de vision, vous le verrez et vous saurez qu’il est bien là.

C’est précisément ce qu’a découvert l’utilisateur de Reddit u/Hippowned. Alors qu’il naviguait sur Google Maps, il a trouvé une image de ce qui semble être un bombardier furtif en plein vol. L’image est quelque peu floue et affiche des artefacts étranges rouges, verts et bleus autour de l’appareil en lui-même.

Une découverte aussi étonnante que rare

Cela étant dit, il s’agit là du résultat des images satellite et de la manière dont elles sont capturées. Par ailleurs, Google puise dans une grande variété de sources pour ses images, cela pourrait expliquer pourquoi la mise au point n’est pas faite précisément. Quant à ce cliché en particulier, il semblerait qu’il ait été réalisé par un satellite de Maxar Technologies. Bien que des avions aient déjà été immortalisés par Google Maps, c’est la première fois que nous avons affaire à bombardier furtif, en plein vol qui plus est.

Voir un avion sur Google Maps est même assez rare dans la mesure où ils volent d’ordinaire trop vite pour être ainsi repérés par les satellites, alors ce cliché est vraiment sympathique. Ces dernières années, les gens out découvert tout un tas d’images étranges sur Google Maps. Certains ont même tenté de s’insérer volontairement dans Street View en prenant la pose chaque fois qu’ils voient une voiture Google passer près d’eux.