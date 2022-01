Un Apple MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 plus abordable serait en préparation

Un MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 pourrait arriver bientôt. Ce serait une alternative plus abordable au modèle actuel.

À l’heure actuelle, les ordinateurs MacBook Pro d’Apple comportent trois modèles : il y a le modèle 13 pouces, le modèle 14 pouces et le modèle 16 pouces. Cependant, les modèles 14 et 16 pouces sont plus onéreux que le modèle 13 pouces dans la mesure où ceux-ci utilisent des puces M1 Pro et Max, lesquelles sont plus puissantes, mais aussi plus chères, évidemment. Apple pourrait procéder à un remaniement dans sa gamme.

Un MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 pourrait arriver bientôt

Cela étant dit, un tweet du leakster @Dylandkt affirme que la firme de Cupertino pourrait remplacer son modèle 14 pouces. Le tweet en question laisse entendre que, durant le second semestre 2022, Apple pourrait lancer un nouveau MacBook Pro 14 pouces qui embarquerait une puce M2. Et cette machine serait une alternative plus abordable au modèle 14 pouces avec puce M1 Pro actuel et elle remplacerait dans le même temps le modèle 13 pouces.

Ce serait une alternative plus abordable au modèle actuel

Et dans un sens, tout ceci est tout à fait logique. Il y a aujourd’hui trop de configurations de MacBook Pro et les différences entre les modèles 13 et 14 pouces sont trop infimes pour vraiment compter. Si les gens choisissent le modèle 13 pouces plutôt que le 14 pouces, c’est probablement pour son tarif plutôt que pour la taille de l’écran. De fait, proposer une version M2 plus abordable du modèle 14 pouces pourrait permettre à Apple de simplifier son offre.

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que la firme de Cupertino a introduit son MacBook Pro 13 pouces avec puce Apple Silicon M1, il est temps de proposer une nouvelle version. La date, bien que très vague, du second semestre 2022, est de fait assez logique. L’information est en tous les cas à prendre avec des pincettes, mais nous pourrions avoir davantage d’informations dans les mois à venir. À suivre !