Un Apple MacBook compatible 5G en préparation ?

La connectivité a énormément évolué ces dernières années, notamment au niveau de la data mobile. Et les smartphones et autres tablettes ne sont pas les seuls à en profiter.

En termes de connectivité, on peut citer deux grandes familles d’appareils. Il y a ceux qui peuvent se connecter à un réseau sans fil domestique, le Wi-Fi, comme nos ordinateurs portables, et les appareils mobiles que sont les smartphones et autres tablettes qui eux peuvent en sus accéder à la data mobile. La frontière est aujourd’hui très mince dans la mesure où certains ordinateurs portables sont capables d’accéder nativement aux réseaux data mobile. Ce pourrait être le cas, un jour, du MacBook.

Apple travaillerait sur un MacBook compatible 5G

Nos smartphones et tablettes sont capables de se connecter à Internet via la connectivité cellulaire depuis longtemps maintenant, à tel point que l’on se demande parfois pourquoi cette fonctionnalité n’est pas plus répandue dans les ordinateurs portables ? Certains modèles le permettent, évidemment, mais ils ne sont pas communs, c’est le moins que l’on puisse dire, et pourtant les avantages d’une telle option sont évidents.

Cela étant dit, les fans de la marque à la pomme peuvent se réjouir. Il semblerait en effet que la firme de Cupertino puisse proposer un tel appareil dans le futur. C’est tout du moins ce qui ressort d’un article de Bloomberg qui affirme qu’Apple développerait actuellement un MacBook compatible avec la 5G. Cependant, le rapport précise qu’une telle machine ne verra pas le jour tout de suite.

Une machine qui ne verrait cependant pas le jour de sitôt

Difficile de savoir précisément pourquoi mais si tel devait effectivement être le cas, voilà qui serait très intéressant. Un MacBook compatible 5G permettrait d’être encore plus productif. Et étant donné les débits obtenus par la 5G, on pourrait tout faire, ou presque, avec. Ceci étant dit, il est possible aussi, puisque la 5G n’est pas encore très répandue et parce qu’il existe à ce stade deux formes différentes de 5G, Apple attende que la technologie vive davantage, qu’elle soit davantage éprouvée et mature, avant de commercialiser une machine comme celle-ci.

Bloomberg avait aussi affirmé qu’Apple avait déjà développé Face ID pour l’iMac mais que, apparemment, la marque à la pomme aurait mis ses plans en pause pour pouvoir inclure cette technologie dans le nouveau design qui semble se profiler à l’horizon. À suivre !