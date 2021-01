Un Apple iPod de 2004 hacké pour écouter la musique depuis Spotify

Si nos appareils électroniques ont des durées de vie assez limitées, il n'est pas impossible de leur offrir de secondes vies. Nouvel exemple avec un iPod vieux de 17 ans.

On ne se passe aujourd’hui plus de nos appareils électroniques, qu’il s’agisse de smartphones lecteurs numériques, smartwatches ou autre. Pourtant, très souvent, après quelques années, ces appareils se retrouvent abandonnés, pour ceux qui sont encore opérationnels évidemment. On peut pourtant, si l’on est bricoleur, réutiliser ces vieilleries. Voici un exemple avec un Apple iPod de 2004.

Cet iPod de 2004 est capable de lire la musique depuis Spotify

Si vous voulez profiter de la musique de la plate-forme Spotify, il vous faut un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec l’application Spotify installée. Et si vous vouliez profiter du catalogue du service depuis un iPod de 2004 ? La question peut sembler saugrenue. On pourrait évidemment se dire que l’opération est tout simplement impossible. Mais Guy Dupont a décidé de ne pas se laisser décourager. Notre homme a décidé de redonner une seconde jeunesse à son iPod âgé de 17 ans.

Un hack très réussi à base de Raspberry Pi Zero W

Pour lui offrir cette touche de modernité, Guy Dupont n’y est pas allé par quatre chemins. Il a tout simplement retiré les composants à l’intérieur, en gardant la molette centrale emblématique de l’iPod, pour y placer un Raspberry Pi Zero W qu’il est parvenu à interfacer avec ladite molette.

Guy Dupont a aussi remplacé l’écran par un écran LCD couleur, un petit moteur pour le retour haptique et y a intégré une batterie de 1 000 mAh. Tout ceci aura été possible dans la mesure où l’iPod de 2004 est assez énorme comparé à nos smartphones actuels. Et les composants d’aujourd’hui sont très compacts.

Notre bricoleur du jour est allé jusqu’à recréer un logiciel en Python pour recréer l’interface tout en défilement. Au final, on jurerait qu’il s’agit d’un iPod original. Les connaisseurs auront cependant tôt fait de reconnaître un bricolage très réussi. Chapeau bas !