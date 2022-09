Un Apple iPhone 15 “Ultra” pourrait remplacer le modèle Pro Max l’année prochaine

Point d'iPhone 15 Pro Max mais un iPhone 15 Ultra ? C'est ce que croit savoir Mark Gurman

L’iPhone de l’année prochaine pourrait introduire un changement dans la convention de nommage d’Apple. Si l’on en croit le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, la firme de Cupertino pourrait décider de baptiser en 2023 le plus grand et le plus onéreux de ces appareils iPhone 15 Ultra en lieu et place de iPhone 15 Pro Max, comme l’on pourrait s’y attendre. Cette modification serait accompagnée du plus grand changement de design de l’iPhone depuis l’introduction de l’iPhone 12 en 2020. Le journaliste s’attend à de “grands changements”.

Point d’iPhone 15 Pro Max mais un iPhone 15 Ultra ?

La gamme de smartphones d’Apple a déjà connu quelques modifications dans son nommage. Au début de l’iPhone, lorsque l’entreprise proposait une mise à jour minime tous les deux, ces modèles étaient estampillés d’un “S”. Depuis 2019 et la diversification du catalogue pour intégrer des modèles plus variés, le géant utilise les désignations “Pro” et “Pro Max” pour ses téléphones les plus avancés. Et nous avons aussi eu droit au retour du suffixe “Plus”, qu’Apple n’avait plus utilisé depuis 2017. Abandonner la mention “Pro Max” pour un “Ultra” aurait davantage de sens, surtout depuis que la gamme Apple Watch dispose d’un modèle Ultra.

C’est ce que croit savoir Mark Gurman

Le grand bal des rumeurs autour de l’iPhone 15 a déjà produit certaines prédictions intéressantes. Mark Gurman rapportait précédemment qu’Apple testait des iPhone avec USB-C, ceci pour anticiper l’obligation légale qui entrera en vigueur en Europe en 2024. Plus récemment, l’analyste Ross Young déclarait que toute la gamme iPhone 15 aurait droit à la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro.

À plus brève échéance, il semblerait aussi, toujours selon le journaliste de Bloomberg, qu’Apple n’organise pas d’autre événement cet automne. D’après lui, la marque à la pomme a bien l’intention d’annoncer de nouveaux Mac mini, MacBook Pro et iPad Pro avant la fin de l’année, mais, comme ceux-ci ne seraient que de petites évolutions des appareils existants, Mark Gurman suggère que le géant pourrait “plus probablement” se contenter de communiqués de presse pour partager le lancement de ces produits.