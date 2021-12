Un Apple iPad Pro avec un nouveau design et la recharge sans fil attendu pour 2022

Un nouvel iPad Pro avec un nouveau design attendu pour 2022. La recharge sans fil, y compris inversée, serait de la partie.

Avec les iPhone, AirPods et l’Apple Watch qui sont compatibles avec la recharge sans fil, cela ne laisse plus que l’iPad dans le catalogue d’Apple à ne pas en profiter. Et pourtant, la demande est plutôt forte pour des tabletes avec recharge sans fil. La situation pourrait enfin changer, et ce, dès l’année prochaine. Un nouvel iPad Pro doté de cette fonctionnalité pourrait en effet voir le jour.

Un nouvel iPad Pro avec un nouveau design attendu pour 2022

C’est tout du moins l’information qu’annonce Mark Gurman dans sa désormais traditionnelle newsletter Power On. Notre homme, souvent très bien informé, réitère que la firme de Cupertino lancera un nouvel iPad Pro, une machine qui non seulement arborera un nouveau design, mais sera aussi compatible avec la recharge sans fil.

La recharge sans fil, y compris inversée, serait de la partie

Il y a quelques mois, nous apprenions que ce nouvel iPad Pro pourrait être compatible avec la recharge sans fil et la recharge inversée. Autrement dit, cette nouvelle tablette pourrait être en mesure de recharger d’autres appareils sans fil. Étant donné que l’iPad dispose d’ordinaire d’une batterie plus grosse que celle d’un smartphone, cette fonctionnalité pourrait assez logiquement être utilisée pour recharger d’autres produits de la marque à la pomme, comme un iPhone ou des AirPods.

Ce ne serait en tous les cas pas la première fois que l’on entend parler de recharge sans fil inversée pour un appareil de la firme de Cupertino. Un dossier déposé auprès de la FCC pour l’iPhone 12 laissait entendre que le smartphone pouvait, en théorie, bénéficier de cette fonction, mais il s’avère que cela ne fut jamais le cas. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, cet iPad Pro au nouveau design serait prévu pour 2022, très probablement dans la première moitié de l’année. Autrement dit, il pourrait arriver assez rapidement. Si vous êtes intéressé(e), encore un peu de patience.