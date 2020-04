Un Apple iMac de 23 pouces pourrait arriver avant la fin de l’année

L'iMac d'Apple est une formidable machine. De par les performances proposées mais aussi, dans un autre registre, parce qu'il s'agit d'un appareil tout-en-un. Il y a l'écran et c'est tout. Pas de tour à caser sous le bureau. Encombrement minimal. Mais...

Les clients qui envisagent d’acheter un iMac n’ont actuellement que deux options : le “petit” modèle 21 pouces ou le 27 pouces bien plus onéreux. Étant donné que la mode est clairement aux grands écrans, certains craquant même pour de l’ultra-large, une dalle de 21 pouces fait bien pâle figure sur un bureau. Apple pourrait proposer très bientôt un modèle intermédiaire.

Apple lancerait un iMac de 23 pouces avant la fin de l’année

Si l’on en croit un rapport de The China Times, la firme de Cupertino aurait décidé d’étoffer quelque peu sa gamme d’iMac avec un nouveau modèle, lequel serait même lancé avant la fin de cette année 2020. Selon le rapport, Apple aurait ainsi prévu la commercialisation d’un iMac de 23 pouces avant 2021. Et celui-ci proposerait un encombrement identique à celui du 21 pouces. Comme pour le MacBook Pro 16 pouces, la marque à la pomme aurait ici réduit les bordures de l’écran pour intégrer une dalle de 23 pouces dans les mêmes dimensions.

Une dalle de 23 pouces dans les mêmes dimensions que le modèle 21 pouces actuel

La gamme iMac n’a pas été mise à jour depuis un certain temps. La dernière fois qu’Apple l’avait fait, c’était il y a un an, en Mars 2019. La firme de Cupertino en avait profité pour ajouter des processeurs Intel de 9ème génération. Le design de l’iMac n’ayant pas évolué depuis très longtemps, celui de ce nouveau modèle 23 pouces ne devrait pas changer non plus. Nul ne sait si la marque à la pomme prépare quelque chose de similaire pour le modèle 27 pouces. Ce pourrait être intéressant de profiter d’une dalle avoisinant les 30 pouces tout en gardant les mensurations du 27 pouces actuels. Dans tous les cas, si vous avez l’intention de vous offrir un iMac et que vous pouvez attendre un peu, patientez jusqu’à la fin de l’année. Vous pourriez être agréablement surpris.