Un Apple HomePod plus abordable disponible cette année ?

Les enceintes connectées sont très appréciées par les consommateurs, en France ou ailleurs. Il existe aujourd'hui des dizaines de modèles et les géants de la tech sont évidemment présents sur ce segment. C'est le cas d'Apple avec son HomePod.

En ce qui concerne les enceintes intelligentes connectées, l’Apple HomePod est clairement parmi les options les plus onéreuses du marché. Vendu 329€, l’appareil est bien plus cher que nombre de produits équivalents proposés par la concurrence. D’autant plus que les tests réalisés par la presse spécialisée notamment sont loin d’être dithyrambiques. Autrement dit, à l’heure actuelle, le HomePod est un gadget trop coûteux eu égard à ce qu’il propose. Un modèle plus abordable, moins imposant, ferait sens.

Le HomePod Mini enfin pour cette année ?

Depuis la commercialisation du modèle original ou presque, des rumeurs évoquaient l’existence d’un modèle plus abordable, un HomePod Mini. Cette plus petite enceinte serait en préparation depuis un certain temps maintenant et certains attendaient même sa commercialisation l’année dernière. Il n’en fut rien. Ce pourrait être pour cette année. C’est en tout cas ce que rapportait un article de Bloomberg datant d’il y a quelques semaines. Ce HomePod Mini pourrait arriver en début d’année, autrement dit dans les semaines à venir.

Dès le mois prochain ?

Pour l’heure, nous ne savons que très peu de choses concernant ce modèle, encore moins son tarif. Une chose est sûre, il devrait embarquer moins de tweeters que l’original mais il sera intéressant de voir l’impact sur la qualité du son. Apple avait clairement placé son HomePod comme une enceinte haut de gamme pour justifier son prix. Comment la marque à la pomme placera-t-elle ce modèle moins onéreux ? Si les rapports sont avérés, en tout cas, nous pourrions voir arriver ce nouveau produit dès le mois prochain. Apple organise d’ordinaire ses événements produit en début d’année. Cela étant dit, cette année, nous pourrions aussi avoir droit au lancement de l’iPhone SE 2/iPhone 9. Aux côtés de l’HomePod Mini, qui sait. À suivre !