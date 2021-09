Un appareil Amazon Echo avec écran de 15 pouces en préparation ?

Amazon travaillerait sur un appareil Echo avec un écran de 15 pouces pour en faire le centre de contrôle névralgique de la maison connectée.

Les géants de la tech sont aujourd’hui bien présents sur le marché de la domotique. Via leurs assistants numériques vocaux d’une part et par les nombreux produits dédiés, d’autre part. Pour Amazon, cela se matérialise par sa gamme Echo, des appareils très variés. Aujourd’hui, il semblerait que le géant américain travaille sur un appareil bien plus grand que tous les autres.

Amazon travaillerait sur un appareil Echo avec un écran de 15 pouces

Depuis les tous débuts des appareils Echo, depuis plusieurs années, Amazon a apporté un grand nombre de modifications à sa gamme, tant en termes de design que de fonctionnalités intégrées dans ses enceintes connectées Echo. Les clients ont ainsi notamment eu droit à des versions plus petites comme le Echo Dot ou des enceintes Echo disposant d’un écran intégré.

Mais aujourd’hui, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, il se pourrait qu’Amazon travaille sur une nouvelle itération à ses appareils Echo, et celle-ci pourrait être la plus grande de la gamme à ce jour. L’article du journal américain affirme que ce produit disposerait d’un écran de 15 pouces et pourrait être monté au mur.

pour en faire le centre de contrôle névralgique de la maison connectée

Cela suggère qu’Amazon puisse chercher à faire de cet appareil Echo un centre de contrôle de la maison connectée qui permettrait aux utilisateurs de l’utiliser en remplacement des interrupteurs traditionnels pour la lumière, par exemple. Un contrôle centralisé depuis cet écran. Celui-ci pourrait aussi servir à afficher le flux vidéo des caméras de sécurité et d’une sonnette comme Ring, qui est aussi propriété d’Amazon.

Voilà qui semble en tous les cas très prometteur. Si tant est que le tarif de la bête soit intéressant. Amazon organise un événement le 28 septembre, nous devrions avoir tous les détails à ce moment-là. À suivre ! Une option supplémentaire pour le géant du e-commerce américain de s’inviter dans nos foyers.