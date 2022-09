Ulysse : une série de science-fiction adaptant l’Iliade et l’Odyssée d’Homère est en développement

Le réalisateur Antonin Baudry se prépare à adapter les deux célèbres épopées guerrières de l'aède légendaire Homère, à savoir l'Iliade et l'Odyssée, en une série télévisée avec de la science-fiction.

Sous la supervision d’Axelle Boucai et Alain Goldman, les sociétés françaises Pathe et Ness Films vont produire la série Ulysse qui sera écrite et réalisée par Antonin Baudry (Le chant du loup, The French Minister, Rencontres de cinéma). Celle-ci suivra les aventures pleines de fantaisie d’Ulysse à travers les dix années de la guerre de Troie et au-delà. Ulysse fera également intervenir des personnages mythologiques de l’Iliade et l’Odyssée, tels qu’Achille, Hélène, Hector et Pénélope.

De la science-fiction avec la mythologie grecque

Ulysse sera une rare série de science-fiction produite en France. Le pays est un grand pourvoyeur de séries à suspense et de comédies, mais se plonge rarement dans le surnaturel et le cinéma de genre. Avec Pathé à bord pour cofinancer et coproduire le projet, on peut s’attendre à ce que le budget alloué soit relativement important. Selon Axelle Boucai, Antonin Baudry, qui écrit l’adaptation, avait pour idée de transposer les récits mythologiques dans l’espace et dans le futur et a cité Dune comme source d’inspiration.