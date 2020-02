Ultimate Ears Hyperboom, pour vos fêtes les plus folles

Les enceintes portables sont parfaites pour pouvoir profiter et faire profiter de sa musique à un petit groupe, où que l'on soit. Cela étant dit, celles-ci sont généralement assez limitées en terme de puissance. Voici un modèle qui sort du lot avec Ultimate Ears.

Les modèles d’enceintes Bluetooth se comptent aujourd’hui par centaines. La plupart se concentrent sur la portabilité et la robustesse. Pour pouvoir être emmenées partout et survivre aux chocs et autres aléas du quotidien. Cela signifie aussi malheureusement que, souvent, la qualité du son proposé est reléguée au second plan. Si vous cherchez une enceinte portable, puissante, avec son lot de basses, pour des fêtes dignes de ce nom donc, Ultimate Ears a peut-être ce qu’il vous faut.

Ultimate Ears annonce l’enceinte Bluetooth Hyperboom

En effet, la marque vient tout juste d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle référence, l’Hyperboom. Comme son nom le laisse présager, Ultimate Ears explique que cette enceinte met clairement l’accent sur les basses. Selon le communiqué, l’Hyperboom offre plus de six fois plus de basses que la Megaboom 3, laquelle était déjà plutôt bien fournie. Autrement dit, si vous cherchez une enceinte pour faire trembler les murs et vibrer sur les basses de vos musiques préférées, c’est probablement ce qu’il vous faut.

Avec des basses en veux-tu en voilà

Ultimate Ears annonce aussi notamment une autonomie de 24 heures et la prise en charge de deux appareils via Bluetooth en simultané. Côté connectique, on retrouve aussi une prise 3,5 mm et une sortie audio optique. Vous aurez donc l’embarras du choix pour vos sources audio. Il y a aussi, évidemment, une application mobile dédiée pour contrôler l’enceinte. Malheureusement, vous imaginez que ce joli monstre n’est pas donné. L’Ultimate Ears Hyperboom sera vendu au tarif public de 399,99$ au début du mois de Mars. Bien à temps pour la belle saison et les soirées que vous pourriez organiser ici et là avec vos amis.