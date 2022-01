UFL prône le “fair to play” avec son premier gameplay

Strikerz définit UFL comme une version "amusante, compétitive, réaliste et dynamique" du monde du football.

Prévu pour cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, l’ambitieux free-to-play UFL recevra régulièrement des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités sans nécessiter de paiements ou d’abonnement annuel. Cette nouvelle simulation footballistique est conçue pour apporter une expérience de jeu exclusivement basée sur les compétences des joueurs avec un système de matchmaking impartial et sans handicap. Il proposera plusieurs modes au choix, tels que des matchs en ligne hors ligue, des matchs à deux contre deux ou à trois contre trois ainsi que des matchs en ligne avec des amis, un mode hors ligne pour jouer de manière décontractée, des événements spéciaux, des missions, des défis et des tournois personnalisés. Mais le mode phare du nouveau rival de FIFA et eFootball sera une ligue mondiale en ligne avec un classement par division.

“Nous avons un grand respect pour tout ce qui a été fait au fil des ans dans le jeu vidéo pour le football. Mais en même temps, nous sentons que la communauté désire un changement. Notre objectif avec UFL est de créer un jeu qui soit à l’abri des problèmes qui bloquent la progression du genre“, a déclaré Eugene Nashilov, PDG de Strikerz (studio affilié à Vizor Games et Playrix). “Nous avons accordé beaucoup d’attention et de respect à nos partenaires, car dans notre cas, ils ne sont pas seulement là pour faire acte de présence. Vous pouvez appeler cela la méthode UFL, mais nous pensons qu’il existe de meilleures alternatives aux partenariats de clubs que le simple achat d’une licence. Notre objectif est de donner aux joueurs un autre niveau de connexion entre les clubs et leurs fans (…) Nous annoncerons la date de sortie lorsque nous nous sentirons prêts à le faire.”

Les ambassadeurs d’UFL

Les clubs en partenariat avec UFL