UFL, le concurrent de FIFA et eFootball, est reporté à 2023

Strikerz repousse la sortie d'UFL.

[sommaire]Alors que le free-to-play axé sur l’idéologie du “fair to play“, qui consiste à opposer les joueurs à des adversaires aux talents similaires, devait arriver cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, UFL sortira désormais l’année prochaine.

Le PDG de Strikerz, Eugene Nashilov, a déclaré :

Nous avons toujours placé la barre très haut, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du studio. Notre objectif, aujourd’hui comme à l’époque, n’est rien de moins que de fournir un jeu de football de qualité premium (AAA), réactif et réaliste, avec des graphismes et une jouabilité de haut niveau. Il n’est pas nouveau de dire qu’il s’agit d’un jeu d’une immense complexité technologique – un jeu qui doit simuler une gamme complète de mécanismes et de techniques de football avec des animations dynamiques et réalistes, des joueurs de classe mondiale, et bien plus encore. C’est pour cela que nous vous signalons que la date de sortie est repoussée à 2023. Beaucoup d’entre vous ont souligné que cela était probable… et vous aviez raison. Le jeu est maintenant prêt à environ 80%, et nous avons besoin de plus de temps pour achever le développement.

Du nouveau pour UFL à la fin de l’année

Les joueurs qui souhaitent une véritable alternative à FIFA et eFootball peuvent s’attendre à une mise à jour de la date de sortie d’UFL en décembre prochain :

Nous aurions pu rédiger un communiqué de presse, mais nous voulions vous livrer ces mots en personne. Comme vous le savez, nous pensons qu’une approche équitable et ouverte de la communication est la meilleure façon de procéder, et nous nous en tenons à ce principe. Nous travaillons très dur pour vous fournir un produit de qualité et nous le ferons en temps voulu.

Le gameplay d’UFL